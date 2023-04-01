ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута - ISW

Украинские войска провели контратаку юго-западнее Бахмута и восстановили утраченные позиции к югу от Ивановского.

ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута / Фото: Генштаб ВСУ, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинская армия возобновила свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области и продолжает удерживать стратегически важный город. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW отмечают, что российские окупационные войска продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях и добились успехов в городе по состоянию на 31 марта.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, показывают флаг ЧВК"Вагнера" на здании в центре Бахмута в пределах нескольких кварталов (около 400 метров) от здания городской администрации. Российские "военкоры" утверждали, что наемники "Вагнера" продолжали атаковать северный и южный Бахмут и безуспешно пытались наступать на запад по направлению к Хромовому.

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Один из известных военных блоггеров отметил, что "вагнеровцам" не удается добиться значительного прогресса в Бахмуте и что все атаки в городе и вокруг него безуспешны.

Владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что нет никаких признаков того, что украинские войска покидают Бахмут, и призвал российские силы вокруг Бахмута продолжать удерживать фланги и поддерживать операции в городе.

Бои за Бахмут / understandingwar.org

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжили штурм города Бахмут и провели дополнительные безуспешные наступательные действия северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Василовки (12 км на северо-запад).

Украинские войска возобновили позиции вокруг Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска провели контратаку юго-западнее Бахмута и восстановили утраченные позиции к югу от Ивановского (около 7 км юго-западнее Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 31 марта заявила, что операция в Бахмуте стала "самой дорогой" для России за все время полномасштабного вторжения в Украину и не оправдывает себя с точки зрения военной целесообразности.

Заявление Маляр подтверждает оценку ISW о том, что украинская оборона Бахмута остается стратегически надежной до тех пор, пока украинские войска заставляют российских оккупантов оттягивать живую силу и технику.

Бои за Бахмут

В отчете Института изучения войны 31 марта говорится о том, что ВСУ вынудили российские оккупационные войска существенно снизить темпы наступления в Бахмуте Донецкой области, стабилизировав свои фланги на севере и юге. По словам аналитиков, ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом.

26 марта в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

25 марта представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения британской разведки о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилось, но бои за город до сих пор продолжаются, это направление остается эпицентром боевых действий.

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