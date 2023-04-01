Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку - Минобороны

Армия страны-агрессора РФ ведет наступление одновременно на четырех направлениях, но преимущественно успеха не имеет. Враг не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, ситуация на Востоке в районах ведения оборонной операции "остается достаточно сложной".
Оккупанты проводят основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно - на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском.
"Наибольшие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом, пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои. Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью окружить город и блокировать пути снабжения", - написала Маляр в Telegram.
Кроме того, она добавила, что бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.
Бои за Бахмут
В отчете Института изучения войны 31 марта говорится о том, что ВСУ вынудили российские оккупационные войска существенно снизить темпы наступления в Бахмуте Донецкой области, стабилизировав свои фланги на севере и юге. По словам аналитиков, ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 31 марта заявила, что операция в Бахмуте стала "самой дорогой" для России за все время полномасштабного вторжения в Украину и не оправдывает себя с точки зрения военной целесообразности.
1 апреля аналитики ISW заявили, что украинская армия возобновила свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области и продолжает удерживать стратегически важный город.
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