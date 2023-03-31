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"Лукашенко будут ненавидеть": Санников прокомментировал возможность размещения ядерки в Беларуси

31 марта 2023, 23:46
Санников подчеркнул, что в Беларуси сейчас ситуация концлагеря – там ежедневно по всей стране происходит по 20 арестов и задержаний.
'Лукашенко будут ненавидеть': Санников прокомментировал возможность размещения ядерки в Беларуси
Эксперт прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Беларуси / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Если российский диктатор Владимир Путин решится передать Беларуси тактическое ядерное вооружение, то это может спровоцировать акты сопротивления со стороны населения РБ. Такое мнение в интервью Главреду высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Больше его (белорусского диктатора Александра Лукашенко – ред.) ненавидеть, наверное, невозможно, но будут ненавидеть еще больше. Какие-то акты сопротивления могут быть. Но поймите, что там ситуация концлагеря – у нас происходит по 20 арестов и задержаний ежедневно по всей стране. У нас людей пытают, избивают, бросают в тюрьмы по надуманным обвинениям. Но, например, 27 февраля 2022 года, в связи с тем самым злосчастным референдумом, с помощью которого Лукашенко пытался отменить безъядерный статус Беларуси, народ вышел на улицы. Получилось достаточно много – около 20 тысяч человек были посажены", - отметил Санников.

Он подчеркнул, что это просто акт беспрецедентного мужества, когда в этих условиях концлагеря люди вышли с протестом против войны и участия Беларуси в этой войне.

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"Конечно, это добавит отрицание диктаторского режима, который сегодня нелегально существует в Беларуси, но думаю, что эта динамика турбулентности, будет расти. И она же будет служить триггером к более серьезным процессам – протестам, столкновениям для того, чтобы избавиться от этого режима", - подчеркнул Санников.

По словам белорусского политического деятеля, у Лукашенко нет будущего. Народ Беларуси будет бороться за свою независимость.

"Если раньше всевозможные западные полезные идиоты радовались, как Лукашенко здорово лавирует между РФ и Западом, то теперь нельзя позволять ему иметь даже какую-то надежду на легитимность. Да, он сейчас будет барахтаться в роли марионетки. Как комментировали в росСМИ заявления о ядерном оружии, мол, это подтверждает то, что РФ и Беларусь будут единым государством. Но единым государством мы не будем – Беларусь будет бороться за свою независимость. Что бы там ни делали в Кремле, это уже незаконно со всех точек зрения", - отметил он.

Санников подчеркнул, что передача Беларуси ядерного вооружения является хорошей базой для того, чтобы продолжать борьбу и чтобы свергнуть режим Лукашенко.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

"Потому что все решения, которые принимаются агрессором-международным преступником и нелегитимным Лукашенко в Беларуси просто ничтожны. Их нет для международного права. И как бы мрачно ни складывалась ситуация, все равно это очень серьезный фундамент для любых намерений на суверенитет Беларуси в будущем", - отметил белорусский политический деятель.

Россия собралась разместить ядерное оружие в Беларуси

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта сказал, что Москва намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие.

По словам Путина, Минск не получит контроля над ядерным оружием – им будет управлять Москва.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали планы Путина по тактическому ядерному оружию в Беларуси попыткой отреагировать на провалы своих оккупационных войск в Украине. Путин повышает ставки, но западный мир не пойдет на его условия.

В МИД Китая решительно выступили против передачи ядерного оружия другим странам. В Пекине утверждают, что все конфликты нужно решать дипломатическим путем. Следует воздерживаться от ситуаций, которые могут спровоцировать вероятность ядерной войны.

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