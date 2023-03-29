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Угроза Украине и Европе: РФ может нанести подлый ядерный удар с территории Беларуси – Санников

29 марта 2023, 15:33
Если РФ осмелится ударить по стране НАТО ядерным оружием из Беларуси, то это запутает Альянс, который не будет знать, как ответить.
Владимир Путин, Андрей Санников, ядерное оружие
РФ может нанести подлый ядерный удар с территории Беларуси, считает Санников/ сайт Кремля, скрин, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия своими намерениями разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси может преследовать цель ударить по стране НАТО и избежать ответа на это. После подлого удара российских оккупантов в Североатлантическом альянсе просто не будут знать, куда бить в ответ – то ли по России, то ли по Беларуси.

Таким образом возникнет ситуация, когда в Альянсе не смогут быстро принимать решения. Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Главреду.

По словам Санникова, вряд ли страна-агрессор Россия хочет разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси для удара по Украине. Он отмечает, что это было бы нелогично, ведь такой же удар можно нанести и с территории РФ.

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"Для чего он это делает? Я здесь соглашусь с известным историком Юрием Фельштинским. Он говорит, что большого смысла наносить ядерный удар по Украине с территории Беларуси нет. Не потому, что Путин не рассматривает такого варианта, а потому, что ядерный удар можно нанести и с территории России", – отметил Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Если бы Россия решилась ударить тактическим ядерным оружием по территории Украины, это поставило бы ядерные государства и НАТО в целом в затруднительное положение, ведь Украина не является членом НАТО и у Альянса нет прямых обязательств по ее защите.

Но с территории РБ российские оккупанты могут ударить не только по Украине, но и по европейским государствам.

"И здесь он (историк Юрий Фельштинский – ред.) как раз видит сценарий, который соответствует подлым действиям России на протяжении всего этого времени: если удар наносят с территории Беларуси по государству-члену НАТО, то куда должен прийтись удар (в ответ – ред.)? На территорию России – нелогично, на территорию Беларуси вроде тоже. То есть возникает такая ситуация, когда в НАТО не смогут быстро принять однозначное решение. Надеюсь, что сейчас, после этих заявлений, они всё-таки рассмотрят варианты быстрого реагирования. Если подытожить все эти сценарии, то это угроза Украине и Европе", – сказал Санников.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что размещение тактического ядерного оружия страной-агрессором РФ на территории Беларуси не имеет никакого смысла с точки зрения событий, происходящих на поле боя. Глава Кремля хочет привлечь Украину и другие страны к переговорам, предварительно напугав их ядерным шантажом, подчеркнул представитель ОП.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что он обеспокоен намерениями российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Американский президент подчеркнул, что такие заявления российской стороны являются очень опасными.

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