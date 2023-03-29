УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко "сломался" и сдал РФ территорию: Жданов о переброске ТЯО в Беларусь

29 марта 2023, 10:32
Москва хочет "застолбить за собой территорию Беларуси окончательно и бесповоротно", считает Олег Жданов.
Владимир Путин, Олег Жданов, ядерное оружие
Олег Жданов назвал цель ядерного шантажа Владимира Путина / УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Заявления диктатора Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что Россия в преддверии саммита НАТО, который будет проходить в июле в Вильнюсе, стремится поближе подвинуть тактическое ядерное оружие к странам Балтии.

Об этом полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил в интервью Главреду.

Еще одной причиной он назвал намерение Москвы "застолбить за собой территорию Беларуси окончательно и бесповоротно".

видео дня

"Путин не передает ядерное оружие, а завозит российское вооружение на территорию Беларуси. Принципиально важно, что оружие не передается, а перемещается. Передавать Путин никому ничего не будет, а охранять вооружения будут войска РФ", — пояснил эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Вместе с тем он считает, что на территории Беларуси будет постоянно действующая военная база Российской Федерации.

"Российские войска будут находиться там на постоянной основе. Это говорит о том, что Лукашенко сломался, все-таки дал территорию, кусочек земли Путину и Россия строит военную базу. Российское оружие будет на территории Беларуси", — добавил Жданов.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

Больше новостей о ядерном шантаже РФ:

ядерное оружие Владимир Путин Олег Жданов новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:51

Пришлось менять "снова и снова": одна из переданных Украине систем ПВО не сработала

11:47

Звезда Танцев со звездами Елена Шоптенко показала редкие снимки малыша-сына

11:21

Гороскоп на завтра 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

11:14

Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики

11:14

Долгие отношения или мимолетные интрижки: любовный гороскоп от Влада Росса на апрельВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:08

"Пойдут в атаку на гибель": у РФ не осталось козырей, но Путин не хочет этого признавать – ЖдановВидео

11:06

ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом и оттеснили оккупантов - разведка Британии

10:58

Макияж, который отпугивает мужчин: 6 любимых женских трендов, которых стоит избегать

10:47

Больше не милая крошка: как выглядит Хадижа, дочь Жади из сериала "Клон", сейчас

Реклама
10:32

Лукашенко "сломался" и сдал РФ территорию: Жданов о переброске ТЯО в Беларусь

10:26

В боях за Украину погиб молодой защитник из Волынской области

10:06

Военный эксперт пояснил, почему русская армия исчерпала свой потенциалВидео

09:51

"Есть риск смерти большого количества людей": астролог указал самый опасный день апреля 2023 годаВидео

09:48

"Мир и РФ будут склонять Украину к уступкам": Зеленский заявил об опасных последствиях падения БахмутаВидео

09:46

Гороскоп на апрель-2023 от Влада Росса: чего ждать от солнечного затмения и ретроградного МеркурияЭксклюзив

09:45

Жизнь может измениться в корне: почему нельзя использовать чужую расческу

09:39

"Мы готовы увидеть его здесь": Зеленский пригласил Си Цзиньпиня в УкраинуВидео

09:37

Украина победит "великого врага" благодаря серии маленьких побед – Зеленский

09:37

"Жест доброй воли в ближайшие 10 дней": Путина предупредили о риске катастрофы - росСМИ

09:19

Что меняет для нас российское ядерное оружие в Беларуси?мнение

Реклама
09:00

Путин взял под контроль Беларусь и станет размахивать ядерной дубиной у границ НАТО – ЖдановЭксклюзив

08:56

"Бог так решил": 29 марта УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру - ДаниловВидео

08:53

Десятки погибших и раненых оккупантов: ВСУ из HIMARS уничтожили в Донецке штаб РосгвардииВидео

08:47

"Это опасные разговоры": Байден отреагировал на планы Путина разместить ядерное оружие в БеларусиВидео

08:25

"Бавовна" в Мелитополе: рано утром в районе аэродрома прогремели взрывы, оккупанты - в паникеВидео

08:21

Нумеролог назвал месяц, когда может завершиться война в УкраинеВидео

08:17

Гороскоп на сегодня 29 марта 2023: Овнам – бесконечная работа, Козерогу – встреча с эгоистомВидео

07:44

"В следующем году денег не будет": экономика России начинает терпеть крах – WSJ

07:41

"Самолеты сейчас не помогут": Пентагон назвал "главную потребность украинцев" на фронтеВидео

07:10

Как отстирать очень грязные носки: 3 способа, после которых они будут как новые

06:47

Пригожин троллит Путина и может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты - ISW

06:03

Путин надеется на чудомнение

05:00

Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджетаВидео

04:30

Как избавиться от колорадского жука навсегда: "секретная" добавка творит чудеса

03:43

"Киркорова нужно к вам в компанию": выпившая Волочкова наговорила лишнего ДжигурдеВидео

03:10

"Наступает опасный момент": астролог предупредил о серьезных землетрясениях в полнолуние в апрелеВидео

02:36

Руслана показала в Тбилиси свои "Дикие танцы" и похвасталась рельефным прессомВидео

02:15

4 предмета, которые нельзя ставить на холодильник: будут серьезные последствия

01:31

Будет угрожать Польше: росСМИ выяснили, зачем Путину ядерное оружие в Беларуси

00:35

Почему не нужно выливать рассол от маслин и оливок: 4 неожиданных варианта использования жидкостиВидео

Реклама
00:26

Засеки треснут от богатого урожая: как правильно вырастить свеклу в огородеВидео

00:12

Во время боевого вылета погиб выдающийся защитник неба Денис Кирилюк, у которого недавно родился сынВидео

28 марта, вторник
23:58

"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения ГитлераВидео

23:29

Арестович предупредил о "море крови" в рядах ВСУ во время контрнаступления и назвал главную причинуВидео

23:10

Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

22:19

Клещи будут обходить собаку стороной: как уберечь животное от заразных насекомыхВидео

22:00

"Война против Украины надолго": Песков собрал тайную вечеринку в Москве для кремлевской элиты - СМИВидео

21:52

"У Украины значительное преимущество": в Пентагоне прогнозируют успешное контрнаступление ВСУ веснойВидео

21:48

Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запретыВидео

21:28

Денис Казанский. В РФ панически пытаются закончить СВОВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять