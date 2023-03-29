Лукашенко "сломался" и сдал РФ территорию: Жданов о переброске ТЯО в Беларусь

Москва хочет "застолбить за собой территорию Беларуси окончательно и бесповоротно", считает Олег Жданов.

Олег Жданов назвал цель ядерного шантажа Владимира Путина / УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Заявления диктатора Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что Россия в преддверии саммита НАТО, который будет проходить в июле в Вильнюсе, стремится поближе подвинуть тактическое ядерное оружие к странам Балтии.

Об этом полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил в интервью Главреду.

Еще одной причиной он назвал намерение Москвы "застолбить за собой территорию Беларуси окончательно и бесповоротно".

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"Путин не передает ядерное оружие, а завозит российское вооружение на территорию Беларуси. Принципиально важно, что оружие не передается, а перемещается. Передавать Путин никому ничего не будет, а охранять вооружения будут войска РФ", — пояснил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Вместе с тем он считает, что на территории Беларуси будет постоянно действующая военная база Российской Федерации.

"Российские войска будут находиться там на постоянной основе. Это говорит о том, что Лукашенко сломался, все-таки дал территорию, кусочек земли Путину и Россия строит военную базу. Российское оружие будет на территории Беларуси", — добавил Жданов.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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