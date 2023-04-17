'Страшно представить, что будет': племянник Дудаева рассказал, может ли в Чечне вспыхнуть протест

За время двух войн со страной-агрессором Россией погиб каждый четвертый гражданин Чечни, подчеркнул Таипов.

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Племянник Дудаева рассказал, может ли в Чечне вспыхнуть сильный протест / УНИАН, скриншот

Чечня понесла более 300 000 потерь среди своих граждан во время двух войн со страной-агрессором Россией, то есть каждый четвертый погиб. Об этом в интервью Главреду рассказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

"У нас за две войны убито свыше 300 тысяч наших сограждан, при том, что население на момент начала войны составляло около 1 200 000. То есть каждый четвертый из нас убит", - сказал Таипов.

Также он подчеркнул, что когда чеченский народ воевал, весь мир за этим спокойно наблюдал. По его словам, все помогали РФ. Государству-оккупанту выдавали кредиты, оказывали военную и другую помощь для войны против чеченцев.

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"Теперь чеченцы, к счастью для нас, стали умнее и научились ждать. Я знаю одно – если там что-то случится, то это будет одномоментно, резко и неожиданно для всех. Может возникнуть искра, как в загазованном помещении, и спровоцирует взрыв. Там не будет никакого перманентного перехода – это невозможно, поскольку накопилось очень много злости. И этого я боюсь, потому что чаще всего страдают невинные, ведь виновные спрячутся где-нибудь в Дубаи. Я не уверен, что они потом останутся живыми, потому что сейчас нет такого уголка, где нет чеченцев. Но если этот режим упадет, то мне даже страшно представить, что будет", - заметил племянник Дудаева.

Кто такой Муса Таипов Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и Второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров зависит от российского диктатора Владимира Путина как в военном и безопасностном плане, так и в финансовом. Без средств Кремля ему будет трудно держать ситуацию в регионе под контролем, поэтому он пытается завоевать и удержать расположение диктатора РФ. Кроме этого, Кадыров уже понял, что его жизнь сегодня зависит от Путина, ведь по всему миру есть много тех, кто хотел бы его смерти.

Российский политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что после проигрыша кремлевского диктатора Владимира Путина в войне против Украины в Чечне могут разгореться сепаратистские настроения, нынешний одиозный глава республики Рамзан Кадыров будет вынужден их поддерживать.

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