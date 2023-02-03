Кадыров создаст "северо-кавказский эмират": эксперт спрогнозировал, что буде с Чечней после войны

Российский политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что после проигрыша кремлевского диктатора Владимира Путина в войне против Украины в Чечне могут разгореться сепаратистские настроения, и нынешний одиозный глава республики Рамзан Кадыров будет вынужден их поддерживать.
"Поставьте себя на его место – вдруг в центре России, Москве или Санкт-Петербурге, формируется правовое государство, в которое входит Чечня. Приходит новый прокурор, который отвечает перед избирателями или их представителями в парламенте. Он будет вынужден задавать вопросы – кто убил Бориса Немцова, почему недорасследовали и не привлекли к допросу Геремеева (Руслан Геремеев - офицер МВД из Чечни, один из вероятных организаторов убийства оппозиционера Бориса Немцова и близкий соратник Рамзана Кадырова, - Главред), кто убивал людей гомосексуальной ориентации, говоря, что их в Чечне не существует. И что делать Кадырову в этой ситуации?", - объяснил Орешкин в интервью Главреду.
По его словам, в этой ситуации Кадырову надо или бежать, или, опираясь на своих силовиков, пытаться построить некую линию обороны и свой "северо-кавказский эмират", которым Кадыров будет командовать.
Кто такой Дмитрий Орешкин
Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.
Как сообщал Главред, на днях чеченский диктатор Рамзан Кадыров обвинил Запад и Украину в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы, а сейчас Чечня якобы не сможет существовать без России, и даже не прокормит людей.
Напомним, СМИ писали, что Путина якобы предупредили о развале РФ уже в 2023 году. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан. Кроме того, о выходе из состава России могут заявить Башкортостан и Чечня.
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