"Путин сказал: "Я уйду и тебя не будет": Кадыров играет в двойную игру и готовится к осаде Чечни – генерал

Глава Чечни сейчас подлизывается к диктатору РФ, потому что зависит от него. Но он может очень быстро превратиться из симпатика Путина в его противника.

Кадыров играет в двойную игру и может превратиться из симпатика Путина в его противника, считает Маломуж/ скрин, сайт Кремля

Лидер Чечни Рамзан Кадыров зависит от российского диктатора Владимира Путина как в военном и безопасностном плане, так и в финансовом. Без средств Кремля ему будет трудно держать ситуацию в регионе под контролем, поэтому он пытается завоевать и удержать расположение диктатора РФ.

Кроме этого, Кадыров уже понял, что его жизнь сегодня зависит от Путина, ведь по всему миру есть много тех, кто хотел бы его смерти. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Кадыров зависит от Путина, в первую очередь, в военном плане и с точки зрения безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, Кадыров ежегодно получает дополнительные ресурсы, огромные средства для Чечни, с помощью которых может держать ситуацию в республике под контролем. То есть не только для того, чтобы использовать их на собственные нужды, но и для применения репрессивных механизмов контролируемых Кадыровым структур – 45 тысяч боевиков, собственных спецслужб", – отметил Маломуж.

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Эти средства нужны Кадырову также для того, чтобы контролировать социальную сферу, ведь в случае потери этого контроля будет более активно развиваться оппозиция, говорит генерал армии Украины.

По этим причинам глава Чечни пытается завоевать расположение Путина и восстановить обеспечение Чечни по всем факторам.

"К тому же он понимает, что сегодня его жизнь зависит от Путина. Потому что противников у Кадырова много, не только в России, но и за рубежом, включая чеченскую диаспору, которая может эффективно действовать против него, вплоть до его ликвидации", – сказал Маломуж.

В то же время, по словам генерала армии Украины, Кадыров параллельно и в долгосрочной перспективе играет в свою игру. После того, как российские оккупанты систематически терпели поражения на поле боя, он понял, что режим Путина в РФ может рухнуть. Но глава Чечни хочет удержаться самому и сохранить свой режим, а возможно даже объявить независимость Ичкерии. Поэтому в какой-то момент он может превратиться в противника Путина.

"Мол, его (Кадырова – ред.) пытались использовать в действиях против Украины, но он отошел в тень. А тогда, чтобы не попасть под репрессивные действия российских властей или международных структур, замкнется в Чечне за счет накопленных ресурсов и мобилизации вооруженных формирований и будет держать осаду Чечни, пока юридически не утвердят ее независимость", – сказал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Такой вариант Кадыров рассматривает как крайний. Сейчас этот вариант не актуален, но глава Чечни спокойно к нему готовится.

"И Путин, возможно, тоже ставил ему свои условия относительно дальнейшего существования режима. Скорее всего, было что-то вроде: "Я уйду, и тебя не будет", – отметил генерал.

Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/7KX1BBQNHEw" title="Кадыров лег под корягу, перестал воевать в тик-токе, но остался при должности - Гудков" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>Вас также может заинтересовать: