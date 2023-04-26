"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - Дикий

Эксперт обратил внимание на парадоксальную ситуацию – украинцам уже очевидно, что Россия проигрывает в войне против Украины, но в РФ это еще совсем не очевидно.

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Дикий заявил, что Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения / Скриншот YouTube, УНИАН

Страна-агрессор Россия может повторить свою историю, потому что уже имела не один политический кризис, который возникал вследствие позорно проигранной войны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Исходя из определенных исторических аналогий, у Российской империи уже был не один политический кризис, который возникал вследствие позорно проигранной войны. Так было после Крымской войны в XIX веке, в XX веке – после проигранной японской войны, а также после затянувшейся и не имевшей блестящих успехов Первой мировой. И, в конце концов, на памяти моего поколения далеко не последним фактором в развале Советского Союза стала проигранная война в Афганистане. Поэтому есть определенные шансы, что когда разгром российской армии в России станет очевидным, история повторится", - отметил Дикий.

Он также обратил внимание на парадоксальную ситуацию – украинцам уже очевидно, что Россия проигрывает в войне против Украины, но в РФ это еще совсем не очевидно. Как отметил Дикий, у россиян уже очевидно, что "что-то пошло не так", но масштаб этого "не так" оценивается очень по-разному. И людей, которые понимают, что все пошло совсем не так, пока не так много.

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"На самом деле, над этим еще работать и работать. Если разгром российской армии действительно произойдет, и он станет таким, что самим русские этого не заметить и не признать будет невозможно (кстати, одним из таких маркеров стал бы наш заход в Крым), тогда у них будет очень глубокий политический кризис. Это стопроцентный факт, но во что это в дальнейшем выльется – сумеет ли, например, режим в РФ, как сумел Лукашенко в 2020 году сдержать этот кризис репрессивными действиями и наоборот окончательно закрутить гайки, или режим удержится, но исключительно на расстрельных командах. Или, наоборот, режим не удержится, и тогда возможны различные варианты", - отметил эксперт.

Одним из наиболее вероятных вариантов Дикий считает вариант дворцового переворота, когда кто-то из ближайшего окружения Путина сам выступит инициатором его ликвидации.

"Скорее всего, именно физической ликвидации, потому что суд над ним в России многим невыгоден – он может там многовато наговорить. Первый сигнал в эту сторону уже прозвучал еще в январе этого года. Если припоминаете, тогда была статья в Financial Times, явно инспирированная из РФ, где ключевой месседж был таковым – ни один из российских олигархов не знал о том, что будет война, и что Путин поставил их перед фактом, не советуясь с ними, а они все, бедные, в шоке. Это - явный намек на то, что крысы уже готовы бежать с корабля. Но есть одна мелочь. Дело в том, что пустить этот корабль на дно все равно должны не они, а мы. И когда ВСУ пустят российский корабль государственности вслед за крейсером "Москва", тогда эти крысы свое слово скажут", - подчеркнул Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

Развал Российской Федерации

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Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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