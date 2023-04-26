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"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - Дикий

Алина Дембицкая
26 апреля 2023, 18:35 обновлено 26 апреля, 18:37
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Эксперт обратил внимание на парадоксальную ситуацию – украинцам уже очевидно, что Россия проигрывает в войне против Украины, но в РФ это еще совсем не очевидно.
Евгений Дикий, Путин
Дикий заявил, что Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения / Скриншот YouTube, УНИАН

Страна-агрессор Россия может повторить свою историю, потому что уже имела не один политический кризис, который возникал вследствие позорно проигранной войны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Исходя из определенных исторических аналогий, у Российской империи уже был не один политический кризис, который возникал вследствие позорно проигранной войны. Так было после Крымской войны в XIX веке, в XX веке – после проигранной японской войны, а также после затянувшейся и не имевшей блестящих успехов Первой мировой. И, в конце концов, на памяти моего поколения далеко не последним фактором в развале Советского Союза стала проигранная война в Афганистане. Поэтому есть определенные шансы, что когда разгром российской армии в России станет очевидным, история повторится", - отметил Дикий.

Он также обратил внимание на парадоксальную ситуацию – украинцам уже очевидно, что Россия проигрывает в войне против Украины, но в РФ это еще совсем не очевидно. Как отметил Дикий, у россиян уже очевидно, что "что-то пошло не так", но масштаб этого "не так" оценивается очень по-разному. И людей, которые понимают, что все пошло совсем не так, пока не так много.

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"На самом деле, над этим еще работать и работать. Если разгром российской армии действительно произойдет, и он станет таким, что самим русские этого не заметить и не признать будет невозможно (кстати, одним из таких маркеров стал бы наш заход в Крым), тогда у них будет очень глубокий политический кризис. Это стопроцентный факт, но во что это в дальнейшем выльется – сумеет ли, например, режим в РФ, как сумел Лукашенко в 2020 году сдержать этот кризис репрессивными действиями и наоборот окончательно закрутить гайки, или режим удержится, но исключительно на расстрельных командах. Или, наоборот, режим не удержится, и тогда возможны различные варианты", - отметил эксперт.

Одним из наиболее вероятных вариантов Дикий считает вариант дворцового переворота, когда кто-то из ближайшего окружения Путина сам выступит инициатором его ликвидации.

"Скорее всего, именно физической ликвидации, потому что суд над ним в России многим невыгоден – он может там многовато наговорить. Первый сигнал в эту сторону уже прозвучал еще в январе этого года. Если припоминаете, тогда была статья в Financial Times, явно инспирированная из РФ, где ключевой месседж был таковым – ни один из российских олигархов не знал о том, что будет война, и что Путин поставил их перед фактом, не советуясь с ними, а они все, бедные, в шоке. Это - явный намек на то, что крысы уже готовы бежать с корабля. Но есть одна мелочь. Дело в том, что пустить этот корабль на дно все равно должны не они, а мы. И когда ВСУ пустят российский корабль государственности вслед за крейсером "Москва", тогда эти крысы свое слово скажут", - подчеркнул Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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