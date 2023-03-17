Война должна закончиться развалом РФ: Вятрович спрогнозировал сценарий

РФ должна повторить путь, который Германия прошла после Второй мировой войны.

Владимир Вятрович объяснил сценарий распада РФ / pixabay, УНИАН

Для уверенности в том, что война, развязанная РФ против Украины, окончательно закончилась нашей победой, должна измениться сама Россия, заявил историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Поэтому я скептически отношусь к заявлениям о том, что нашей победой будет выход на границы 1991 года. По моему мнению, даже выход на границы 1991 года не гарантирует нам того, что Россия не будет нас атаковать", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Историк считает, что даже выход на границы 1991 года не помешает РФ снова запускать ракеты по Украине.

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"Поэтому измениться должна именно Россия. Она должна потерять свой имперский характер. На территории нынешней РФ должны предстать независимые национальные государства. Империя, которая творилась с XVII-XVIII веков, наконец должна распасться. Одно из государственных образований на руинах этой империи должно принадлежать россиянам, но, вместе с тем, должны предстать другие национальные государства тех народов, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это единственная гарантия того, что Россия перестанет быть угрозой для мира", — говорит он.

Система свободного демократического мира не сможет существовать, если ее элементом будет оставаться РФ в том формате, в котором она существует, уверен собеседник.

"Российская Федерация как член Совета безопасности ООН, Российская Федерация как многонациональная империя, Российская Федерация как ядерная держава. Это то, что может повторить вооруженную агрессию со стороны России не только против Украины, но и против любого другого государства. Поэтому переформатирование Российской Федерации, ее денуклеаризация (Россия не должна иметь ядерного оружия), ее демилитаризация (уменьшение ее военных потуг) позарез нужны", — отметил он.

Эксперт пояснил, что после войны РФ должна повторить путь, который Германия прошла после Второй мировой войны.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

"Так после поражения Третьего Рейха в Германии происходили схожие процессы, в частности, денацификация. И эти процессы, хочу подчеркнуть, осуществлялись не немцами, а силами оккупационных администраций, которые образовались после победы над немецкой армией. Примерно то же самое должно произойти в России. Разница еще и в том, что Германия, хоть и разобщена, была национальным государством, которое потом, через несколько десятков лет, вновь воссоединили, а Россия остается многонациональной империей, поэтому должна произойти деимпериализация России", — добавил Вятрович.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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