Развала России боятся все соседи - племянник Дудаева

Если Россия станет демократической, то "все однозначно разбегутся". Поэтому внутри РФ хотят сберечь нынешнюю вертикаль власти.

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Муса Таипов оценил шансы распада России / Фото: ua.depositphotos.com

Развала России боятся из-за большого количества оружия в стране. Внутри же РФ также стремятся сохранить империю и действующую вертикаль власти с тотальным контролем. Об этом в интервью Главреду сказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

Он прокомментировал возможность замены спецслужбами нынешнего диктатора Владимира Путина на фигуру более медийную.

"Главная их задача – сохранить эту империю. Демократический путь мы сразу отвергаем, потому что это невозможно. Если Россия станет демократической, то все однозначно разбегутся. Следовательно, нужно сохранить вертикаль, а это можно сделать только при одном условии – при тотальном контроле. Кто его может обеспечить, тот и будет", - сказал Таипов.

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По его словам, "Россия предсказуема только в своей имперской хищности, в остальном она непредсказуема".

При этом Таипов скептически относится к перспективе распада страны-агрессора РФ.

"Развала России боятся все соседи. Химическое, бактериологическое, ядерное, стрелковое вооружение – огромная масса оружия и то, к кому оно попадет, лишь нагнетает эти страхи", - сказал он.

Таипов напомнил, что распад Советского Союза был скорее управляемым роспуском. Не было суверенных республик, кроме трех балтийских и независимой Ичкерии.

"В остальных республиках бывшего СССР партократы и номенклатура так и остались во власти, в том числе и в Украине", - отметил Таипов.

Кто такой Муса Таипов Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и Второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

Развал России

Уже приближается крах страны-агрессора России как государства. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, в РФ произойдут "сейсмические изменения", и эти изменения напрямую повлияют на прекращение полномасштабной войны против Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан прогнозирует, что развал России произойдет примерно в 2024 году.

До тех пор, пока руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин не покинет Кремль, ни один из российских регионов не уйдет из-под контроля Москвы. Однако как только Путина не будет у власти, появятся несколько субъектов, которые заявят о готовности к своей самостоятельности, считает журналист и писатель Александр Сотник.

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