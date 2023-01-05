Развал России произойдет в 2024 году - военный эксперт

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о перспективах завершения войны в Украине в 2023 году и спрогнозировал сроки развала России.
По его словам, в 2023 году у Вооруженных сил Украины будут два стратегических направления.
"Первое из них – выход на побережье Азовского моря. Таким образом херсонско-крымская группировка российских войск будет отсечена от поставок из России, после чего последует деоккупация Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Эта операция будет проводиться уже по хорошей погоде – когда ударят настоящие морозы, то есть с конца января и в течение зимы", – сказал Свитан в интервью Главреду.
После выполнения этой задачи, когда тыл будет защищен, ВСУ смогут заняться донецкой группировкой.
"Для этого будет осуществлен выход из-под Сватово на Луганск, а затем рассечение донецкой группировки сил противника и отрезание ее от российских поставок. Это будет значить выход из-под Луганска на Краснодон в район Таганрога, а далее уничтожение донецкой группировки. Скорее всего, с этим мы справимся к середине весны 2023 года", - считает военный эксперт.
По прогнозу Свитана, за несколько месяцев ВСУ выйдут на границы 1991 года, и линия фронта будет проходить уже по сухопутной границе Украины и России, а это около 1000 км от Брянской до Ростовской области.
"На этом этапе мы перейдем в режим глухой обороны. Дальше перед нами будет стоять задача либо вступления в НАТО, либо получение гарантий Альянса по нераспространению уже купированной проблемы на другие территории и принуждение России к миру", - сказал он.
Принуждение Российской Федерации к миру на этом этапе будет происходить с помощью санкционного давления и прекращения отношений с РФ до полного ее развала.
"А развал России, я думаю, произойдет примерно в 2024 году", - резюмировал полковник запаса.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Развал России
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