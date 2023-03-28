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Крах режима Путина и начало распада России: Сотник рассказал, когда начнут "отплывать" регионы

28 марта 2023, 03:35
В стране-агрессоре России возникнет ситуация, когда местное население уже не будет понимать, кого бояться, а кому – подчиняться, считает Александр Сотник.
Путин, Сотник
Регионы начнут уходить из России после того, как Путина уже не будет у власти - Сотник / Коллаж скриншот YouTube, Главред

До тех пор, пока руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин не покинет Кремль, ни один из российских регионов не уйдет из-под контроля Москвы. Однако как только Путина не будет у власти, появятся несколько субъектов, которые заявят о готовности к своей самостоятельности. Об этом заявил журналист и писатель Александр Сотник.

В чате на Главреде он рассказал о том, что пока Путин остается у власти, никакие регионы не выйдут из состава России. Но после его ухода ситуация изменится.

"Потому что будет не понятно, кого бояться, кому подчиняться, за кем бежать. Сейчас понятно: все боятся Путина", - отметил журналист.

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Также писатель уточнил, что как только Путин уйдет, появится даже несколько регионов, которые захотят отделиться.

"Сразу же появится несколько субъектов, которые заявят о своей готовности отделиться", - подчеркнул Александр Сотник.

Россию ждет кризис и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется.

Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла большие потери в ходе войны. Через 3 месяца российская экономика не позволит Москве вести войну.

Смотрите чат с Александром Сотником на Главреде

Война России против Украины:

Владимир Путин Александр Сотник распад России
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