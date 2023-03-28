Крах режима Путина и начало распада России: Сотник рассказал, когда начнут "отплывать" регионы

До тех пор, пока руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин не покинет Кремль, ни один из российских регионов не уйдет из-под контроля Москвы. Однако как только Путина не будет у власти, появятся несколько субъектов, которые заявят о готовности к своей самостоятельности. Об этом заявил журналист и писатель Александр Сотник.
В чате на Главреде он рассказал о том, что пока Путин остается у власти, никакие регионы не выйдут из состава России. Но после его ухода ситуация изменится.
"Потому что будет не понятно, кого бояться, кому подчиняться, за кем бежать. Сейчас понятно: все боятся Путина", - отметил журналист.
Также писатель уточнил, что как только Путин уйдет, появится даже несколько регионов, которые захотят отделиться.
"Сразу же появится несколько субъектов, которые заявят о своей готовности отделиться", - подчеркнул Александр Сотник.
Россию ждет кризис и распад государства
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется.
Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла большие потери в ходе войны. Через 3 месяца российская экономика не позволит Москве вести войну.
Смотрите чат с Александром Сотником на Главреде
Война России против Украины:
- У Путина решили не наступать весной и хотят собрать 400 тыс. войск для затяжной войны – Bloomberg
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