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Тарифы Vodafone резко взлетят: украинцам сообщили дату и новую цену

27 февраля 2023, 02:05
В Vodafone уточнили, что меняется базовая стоимость звонков и SMS за границу.
Vodafone, Водафон
/ Tech.liga.net, ua.depositphotos.com

В Украине операторы мобильной связи перешли на обновленные договоренности с европейскими компаниями. В связи с этим теперь действуют коммерческие условия тарифов на роуминг абонентам.

Соответствующие сообщения приходят в SMS-сообщениях клиентам. В частности, оператора мобильной связи компании Vodafone.

Оператор предложил своим абонентам, пользующимся бюджетным тарифом за 145 грн. в месяц доплатить 50 грн., чтобы получить 10 ГБ и 100 минут на разговоры в странах ЕС. Более дорогие тарифы включают роуминг без доплаты.

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В Vodafone также уточнили, что с 7 марта 2023 года меняется базовая стоимость звонков за границу:

  • 25 грн/15 мин – в 16 стран (после использования 20 пакетов мин в сутки будет 5 грн в сутки);
  • 30 грн/5 мин – в 14 стран;
  • от 30 грн на другие направления;
  • стоимость SMS за границу – 6 грн/SMS.
Скриншот

Напомним, ранее, в ночь с 24 на 25 февраля Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали предоставление услуг в своих сетях для абонентов всех мобильных провайдеров России и Белоруссии.

С тех пор те больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, а также отправлять SMS.

До того сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу SIM-карт для мобильной связи по паспoртам.

При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, депутаты Рады хотели обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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