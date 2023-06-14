Новые пенсии в Украине: кому повышают выплаты с июня

Перерасчет пенсии проведен для более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен для 401 тыс. человек, средний размер повышения - 221,74 грн.

https://glavred.info/economics/novye-pensii-v-ukraine-komu-povyshayut-vyplaty-s-iyunya-10477990.html Ссылка скопирована

Кому повысили пенсии в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

С 1 апреля 2023 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсии работающим пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, выплата пересчитанных пенсий производится в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май.

Так, перерасчет произведен для пенсионеров, у которых после назначения/предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

Перерасчет пенсии проведен для более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен для 401 тыс. человек, средний размер повышения - 221,74 грн.

Кому повысили пенсии:

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен 537,5 тыс. лицам. Из них пенсии увеличены для 327,2 тыс. человек, средний размер повышения - 179,47 грн.

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предыдущего перерасчета пенсии произведен для 117,4 тыс. человек. Из них пенсии увеличены у 73,8 тыс. человек, средний размер повышения - 409,16 грн.

Дополнительные расходы на выплату перечисленных пенсий - около 89 млн грн в месяц.

Стоит отметить, что в Украине с 1 июля состоится очередной перерасчет пенсий. На этот раз повышение выплат коснется тех, кто ушел на отдых по специальным законам.

Смотрите видео о том, как изменится пенсия из-за роста прожиточного минимума в Украине:

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

Читайте также: