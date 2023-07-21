Украина достигнет прогресса: в ЦРУ раскрыли слабые места РФ

В ЦРУ США убеждены, что слабые места путинской России стали более заметными после мятежа Пригожина.

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В ЦРУ назвали слабые места РФ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Украинские военные во время контрнаступления будут продвигаться вперед, а ЦРУ США будет передавать Украине разведданные, необходимые для достижения прогресса. Об этом заявил директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс, сообщает Bloomberg.

Бернс также рассказал о слабых местах РФ:

низкий моральный дух,

плохие генеральские качества,

беспорядок среди политического и военного руководства.

Эти слабые места стали более заметными после мятежа Пригожина.

видео дня

"Для многих россиян, которые смотрят это, которые привыкли к этому образу Путина как арбитра порядка, вопрос заключался в том, что у императора нет одежды, или по крайней мере почему он так долго одевается", − сказал Бернс.

Он убежден, что мятеж стал "уникальной возможностью", для вербовки ЦРУ в России. В управлении призвали россиян сотрудничать и рассказали, как с ними связаться. Лишь за неделю после публикации видео посмотрели 2,5 миллиона раз.

Контрнаступление ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что быстрый результат контрнаступления невозможен. Генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество - единство военного руководства и доверие солдат друг к другу.

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении. Украинские военные должны сейчас давить на фронте с помощью общевойскового подхода, а самолеты не помогут из-за российского ПВО, говорят в США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим. Бойцам ВСУ не удается продвигаться быстро из-за плотного минирования территорий.

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