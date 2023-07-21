УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина достигнет прогресса: в ЦРУ раскрыли слабые места РФ

Ангелина Подвысоцкая
21 июля 2023, 11:15 обновлено 21 июля, 11:36
100
В ЦРУ США убеждены, что слабые места путинской России стали более заметными после мятежа Пригожина.
ВСУ, Уильям Бернс
В ЦРУ назвали слабые места РФ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Украинские военные во время контрнаступления будут продвигаться вперед, а ЦРУ США будет передавать Украине разведданные, необходимые для достижения прогресса. Об этом заявил директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс, сообщает Bloomberg.

Бернс также рассказал о слабых местах РФ:

  • низкий моральный дух,
  • плохие генеральские качества,
  • беспорядок среди политического и военного руководства.

Эти слабые места стали более заметными после мятежа Пригожина.

видео дня

"Для многих россиян, которые смотрят это, которые привыкли к этому образу Путина как арбитра порядка, вопрос заключался в том, что у императора нет одежды, или по крайней мере почему он так долго одевается", − сказал Бернс.

Он убежден, что мятеж стал "уникальной возможностью", для вербовки ЦРУ в России. В управлении призвали россиян сотрудничать и рассказали, как с ними связаться. Лишь за неделю после публикации видео посмотрели 2,5 миллиона раз.

Контрнаступление ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что быстрый результат контрнаступления невозможен. Генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество - единство военного руководства и доверие солдат друг к другу.

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении. Украинские военные должны сейчас давить на фронте с помощью общевойскового подхода, а самолеты не помогут из-за российского ПВО, говорят в США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим. Бойцам ВСУ не удается продвигаться быстро из-за плотного минирования территорий.

Другие новости:

война в Украине ЦРУ Владимир Путин вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

РФ запустила противокорабельные ракеты "Оникс": в Сети пишут о взрывах на Одесчине

РФ запустила противокорабельные ракеты "Оникс": в Сети пишут о взрывах на Одесчине

11:17 Украина
Украина достигнет прогресса: в ЦРУ раскрыли слабые места РФ

Украина достигнет прогресса: в ЦРУ раскрыли слабые места РФ

11:15 Украина
Во Франции заявили, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России

Во Франции заявили, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России

10:38 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:17

РФ запустила противокорабельные ракеты "Оникс": в Сети пишут о взрывах на Одесчине

11:15

Украина достигнет прогресса: в ЦРУ раскрыли слабые места РФ

10:53

Джей Ло в стильных "змеиных" лосиных вызверилась на папарацци

10:47

Эксперт дал прогноз, как будет продвигаться контрнаступление на Мелитопольском направлении

10:38

Во Франции заявили, что Китай поставляет "значительные военные мощности" России

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:20

Почему нельзя идти на кладбище в среду: в какие дни можно приходить на могилу

10:20

Россия атаковала Запорожскую область: 4 человека погибли, 2 ранены

09:42

"Есть три разных Путина": экс-нелегал КГБ рассказал о двойниках диктатораВидео

09:22

Министр культуры Ткаченко подал в отставку

Реклама
09:11

"Шантажирует мир": в ISW раскрыли, почему Россия усиливает атаку по украинским портам

08:49

РФ ударила "Калибрами" по терминалу с зерном в Одесской области: есть пострадавшиеВидео

08:37

Украина может спокойно дать сдачи, ударив по российским портаммнение

08:33

"Обнаружить и уничтожить": эксперт раскрыл, как Украина может противодействовать С-300

07:50

Погиб в бою с отрядом кадыровцев: на Полтавщине попрощались с мужественным воином

07:20

Ночью в Одесской области прогремели несколько взрывов

07:05

Запутанная оптическая иллюзия для наблюдательных: нужно найти спрятанного енота

06:47

Украина получит F-16 до конца 2023 года – Белый дом

06:35

Почему нельзя говорить "оточуюче середовище": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

06:20

Пригожин фактически анонсировал новый переворотмнение

04:30

Самолеты F-16 – не панацея от ракет РФ, надо бить по заводам и базам – МусиенкоВидео

Реклама
04:00

Какой сегодня праздник 21 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Он ленивый балбес": Жирнов рассказал, как двойники Путина сыграли с ним злую шутку

03:00

"Дефицит "Искандеров": эксперт раскрыл, насколько часто Россия может бить баллистикой

02:35

Мусиенко рассказал, будут ли оккупанты "поздравлять" Украину с Днем НезависимостиВидео

02:02

Сковорода будет служить годами: что нельзя жарить на антипригарном покрытии

01:30

Больше не альфонс: в Сети раскрыли сумасшедшие доходы Влада Топалова

00:49

После разрыва с бойфрендом: Белла Хадид загремела в больницу

00:14

Почему слоятся ногти на руках и что делать: когда нужно обратиться к врачу

20 июля, четверг
23:53

Какой эффект от сливы: лучший друг для тех, кто худеет

23:52

Безумная оптическая иллюзия: только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек

23:28

"Скоро все увидим": в РДК заинтриговали новостью о новом рейде в Россию

23:17

"Мистер Z": муж Рианны нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков

23:13

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

22:46

"Шантажист": в Литве опозорили Путина из-за угроз в адрес Украины

22:35

У Украины есть определенное оружие, которое способно вызывать разрушения - МусиенкоВидео

22:09

Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

22:06

В Украине обнаружили опасный кофе: может вызвать острое отравление

21:49

Зачем 22 июля возле окна дома оставлять деньги: приметы и строгие запреты

21:07

Как правильно сказать на украинском "не по собі": Авраменко дал ответ

21:00

Барби-стайл: королева Дании Маргрете II шиканула в трендовом розовом наряде

Реклама
20:34

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:31

"Взрывное" средство против серьезной проблемы: зачем помидоры посыпать красным перцем

19:54

"Мятеж Пригожина – вершина айсберга": Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ

19:43

"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

19:28

56-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей "вечной молодости" без ботокса

19:20

Украина выиграет войну в следующем годумнение

19:17

Активная фаза может завершиться к концу 2023-го, есть риск замораживания войны – Фейгин

18:52

Начались проверки мостов в регионах: все критично, но хуже всего пока в Киеве

18:44

Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

18:44

Женщина хочет назвать сына странным именем, из-за этого поссорилась даже с сестрой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять