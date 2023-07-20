Контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим - Подоляк

Бойцам ВСУ не удается продвигаться быстро из-за плотного минирования территорий.

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Контрнаступление ВСУ будет долгим / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скриншот из видео

Украинские военные делают все, чтобы освободить украинские территории, но контрнаступление не будет быстрым. Освобождение территорий будет долгим и тяжелым. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Deutsche Welle.

Он добавил, что прогресс идет "медленнее, чем мы хотим".

"Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени", сказал Подоляк.

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Бойцам ВСУ не удается продвигаться быстро из-за плотного минирования территорий. Также наблюдаются трудности с поставками оружия. Украина нуждается в танках, бронетехнике и самолетах.

"Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника − 2-3 сотни танков, прежде всего. Нам нужно от 60 до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте", − сказал Подоляк.

В то же время он утверждает, что количество наступательных операций ВСУ "постепенно растет". На поле боя были задействованы еще не все бригады.

Контрнаступление ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что быстрый результат контрнаступления невозможен. Генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество - единство военного руководства и доверие солдат друг к другу.

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении. Украинские военные должны сейчас давить на фронте с помощью общевойскового подхода, а самолеты не помогут из-за российского ПВО, говорят в США.

Недавно стало известно о том, что оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

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