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Германия обвинила украинских командиров в медленном контрнаступлении - Bild

Ангелина Подвысоцкая
25 июля 2023, 18:20 обновлено 25 июля, 18:27
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В немецком Бундесвере заявили, что украинский командный состав якобы принимает "неправильные и опасные решения".
ВСУ, Германия
Германия обвинила Украину в медленном контрнаступлении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Украинские военные делают все возможное, чтобы уничтожить врага и освободить территории. Однако в Бундесвере цинично раскритиковали контрнаступление ВСУ. Германии не понравилось, как украинские военные используют на поле боя освоенные на Западе методы ведения войны. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на секретный документ Бундесвера.

Германию не устраивает то, что украинское командование разделяет боевые подразделения. Из-за этого якобы "не просматривается совместное ведение боя". По мнению Бундесвера, у Украины якобы нет маневренных подразделений для развертывания наступления или установления огневого преимущества.

Также в Германии раскритиковали украинский командный состав и обвинили его в "неправильных и опасных решениях". В Бундесвере не исключают, что "отсутствие надлежащей подготовки" у командного состава якобы является одной из причин медленного контрнаступления ВСУ.

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Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

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