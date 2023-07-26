УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Слабые им не нужны": эксперт назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТО

Алёна Воронина
26 июля 2023, 03:35
6
С Украиной может повториться такая же история, как с Албанией. Чем больше РФ будет "пищать" от Украины, тем быстрее мы окажемся в Альянсе.
Тарас загородный, украинские военные, флаги НАТО и Украины
Эксперт Загородний назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТО/ коллаж: Главред, фото: Главред, 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Только от Украины зависит то, когда мы вступим в Североатлантический альянс и сколько лет займет этот процесс. Вступление в НАТО может произойти после завершения войны, а дальше главным фактором будет то, насколько сильным будет наше государство.

Если мы будем слабыми, то эта история может развиваться совершенно иным образом. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреди.

"Это (когда Украина может вступить в НАТО – ред.) зависит только от нас. Прежде всего, нужно понимать, когда закончится война, и исходить из этого. А дальше чем сильнее и могущественнее мы будем, тем быстрее станем членом НАТО – крутые ребята там всегда нужны. Если будем слабыми, тогда другая история. Ведь никому неинтересно тянуть страну, за которую нужно платить деньги. А вот с теми, кто способен самостоятельно решать проблемы, дружат все", – отметил Загородний.

Если Украина будет сильной и способной решать свои проблемы, то у Альянса найдется 150 причин, почему нужно принять наше государство в НАТО, считает эксперт. Ради этого могут даже отменить какие-то требования.

"Повторится история с Албанией, которая до сих пор не соответствует стандартам НАТО, но является его членом просто потому, что побережье Адриатического моря интересно США – это политика", – сказал он.

По словам эксперта, вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться не на бумажках и не на форумах.

"Чем больше будет пищать Россия от Украины, тем быстрее Украина будет в НАТО и тем меньше вопросов нам будут задавать. То есть, чем сильнее мы будем, чем мощнее будем бить по территории РФ, тем быстрее будем в НАТО", – подытожил Загородний.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Когда Украина может вступить в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине закончится летом 2024 года. Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы одержим победу в этой войне". Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина станет членом НАТО. Запад пытается "задавить" РФ санкциями и обещает поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине НАТО вторжение России Тарас Загородний
Реклама

Главное за день

"Слабые им не нужны": эксперт назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТО

"Слабые им не нужны": эксперт назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТО

03:35 Украина
Военкомы и чиновники наглеют в тылу, будут новые громкие дела - Зеленский

Военкомы и чиновники наглеют в тылу, будут новые громкие дела - Зеленский

00:09 Украина
Украина зависима от Запада, нас будут принуждать к переговорам - Загородний

Украина зависима от Запада, нас будут принуждать к переговорам - Загородний

23:38 Политика
Все главные новости

Последние новости

03:40

Эксперт пояснил, стоит ли надеяться Украине на вильнюсские гарантии от НАТО

03:35

"Слабые им не нужны": эксперт назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТОВидео

03:00

СМИ узнали, как в России работает завод по производству "Шахедов"

02:57

Как правильно собирать и хранить семена петунии

02:10

Западные страны готовы хоть сегодня заморозить войну в Украине - Загородний

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийПосле освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний
01:30

Запад не знает, что делать с РФ: эксперт сказал, когда Украину примут в НАТОВидео

00:09

Военкомы и чиновники наглеют в тылу, будут новые громкие дела - Зеленский

25 июля, вторник
23:38

Украина зависима от Запада, нас будут принуждать к переговорам - ЗагороднийВидео

22:49

Одежда треснула во время танца: муж Бритни Спирс показал, как дурачится с ней

Реклама
22:43

"Продолжает убегать в испуге": тренер Усика разругал Фьюри

22:42

Загадки наступления ВСУ терзают Кремльмнение

22:24

Путина ждут "сюрпризы", в его режиме уже появились трещины - Загородний

22:02

O.TORVALD растрогали Сеть песней, посвященной погибшим украинским воинамВидео

21:55

"Ванга предвещала": в РФ создали "пророка" из артиста-путиниста

21:43

Как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна": Авраменко дал колоритный ответ

21:14

Мощные ракеты и вездесущие дроны: новый пакет военной помощи от США Украине

21:02

В Беларусь перебросили 11-ю колонну "вагнеровцев" с броневиками "Щука"

20:56

Срочников в оккупанты: в РФ ужесточают призыв в армию

20:20

Кличко встретился с послом США Бриджит Бринк: обсудили сотрудничество в сфере безопасности и проблемы самоуправления

20:06

Как можно сохранить свежие помидоры на зиму и где их использовать

Реклама
20:02

Звезда "Оппенгеймера" захотел сыграть Кена в продолжении "Барби"

20:00

Россия будет втягивать Европу в большую войну - всё, как я и ожидалмнение

20:00

"У меня тромб оборвется": "военком" пытался откосить от ареста, но не получилосьВидео

19:59

"Унижающий меня статус": Харчишин признался, откуда у него "белый билет"

19:59

"Срочно нужны F-16": Кулеба рассказал, что разблокирует экспорт украинского зерна

19:52

"Вагнер" в Беларуси: Арестович раскрыл худшие сценарии развития событий

19:09

"Одноразовая помощь": кто из пенсионеров получит надбавки ко Дню Независимости

19:00

Почему 26 июля нельзя мыться: приметы и строгие запреты

19:00

Кабмин поменял механизм предоставления субсидий: что теперь будет иначе

18:40

Россиянам готовят окружение в Бахмуте, у врага остается два варианта - Черник

18:35

Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования на производство сериала

18:25

"Можем потерять определенные территории": эксперт назвал три сценария завершения войны

18:20

Германия обвинила украинских командиров в медленном контрнаступлении - Bild

18:11

Зеленский срочно собрал депутатов и министров перед заседанием "Совета Украина-НАТО"

17:43

Вы ошибались всю жизнь: 6 овощей, которые на самом деле фрукты

17:43

Обман с покупками на рынке: как не стать жертвой мошенников

17:37

Знак от Бога или обычное событие: почему в Киевской области упал купол храма УПЦ МПФото

17:16

"Ссоры и обиды": жена Резникова раскрыла подробности отношений с политиком

17:14

Что произойдет с человеком, который не может жить без картошки и ест ее постоянно

17:04

РФ будет держаться за Крым зубами, Донбасс и юг Украины ей безразличны – экспертВидео

Реклама
17:01

"Кассетные боеприпасы в действии": ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута

16:56

Потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов: Минобороны - о контрнаступлении

16:53

Сколько еще продлится мобилизация в Украине и сколько будут вручать повестки на работе: объяснение

16:18

Сидит с опущенной головой: одесского "богатого" экс-военкома привезли в судВидео

16:16

"Заробитчанка" Ани Лорак нашлась на местечковом празднике в РФ

16:09

"Есть успехи в производстве собственных ракет": Минстратегпром заинтриговал заявлением

16:01

Бюджет Киева увеличит финансирование Вооруженных сил до 5 млрд гривен - Кличко

15:56

Путинист-звезда "Сватов" разнылся и размечтался о возвращении сериала

15:54

Побеждают в IQ-тестах и удивляют интеллектом: какие знаки зодиака самые умные

15:45

Чудо-средство, о котором забыли: для чего использовали вазелин в СССР

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять