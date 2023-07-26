"Слабые им не нужны": эксперт назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТО

С Украиной может повториться такая же история, как с Албанией. Чем больше РФ будет "пищать" от Украины, тем быстрее мы окажемся в Альянсе.

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Эксперт Загородний назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТО/ коллаж: Главред, фото: Главред, 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Только от Украины зависит то, когда мы вступим в Североатлантический альянс и сколько лет займет этот процесс. Вступление в НАТО может произойти после завершения войны, а дальше главным фактором будет то, насколько сильным будет наше государство.

Если мы будем слабыми, то эта история может развиваться совершенно иным образом. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреди.

"Это (когда Украина может вступить в НАТО – ред.) зависит только от нас. Прежде всего, нужно понимать, когда закончится война, и исходить из этого. А дальше чем сильнее и могущественнее мы будем, тем быстрее станем членом НАТО – крутые ребята там всегда нужны. Если будем слабыми, тогда другая история. Ведь никому неинтересно тянуть страну, за которую нужно платить деньги. А вот с теми, кто способен самостоятельно решать проблемы, дружат все", – отметил Загородний.

Если Украина будет сильной и способной решать свои проблемы, то у Альянса найдется 150 причин, почему нужно принять наше государство в НАТО, считает эксперт. Ради этого могут даже отменить какие-то требования.

"Повторится история с Албанией, которая до сих пор не соответствует стандартам НАТО, но является его членом просто потому, что побережье Адриатического моря интересно США – это политика", – сказал он.

По словам эксперта, вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться не на бумажках и не на форумах.

"Чем больше будет пищать Россия от Украины, тем быстрее Украина будет в НАТО и тем меньше вопросов нам будут задавать. То есть, чем сильнее мы будем, чем мощнее будем бить по территории РФ, тем быстрее будем в НАТО", – подытожил Загородний.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Когда Украина может вступить в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине закончится летом 2024 года. Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы одержим победу в этой войне". Он добавил, что в следующем году Украина может стать членом НАТО.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина станет членом НАТО. Запад пытается "задавить" РФ санкциями и обещает поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина.

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