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"Война завершится, когда перенесется в РФ": эксперт назвал один главный фактор

Алёна Воронина
25 июля 2023, 15:20
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Если Украина будет иметь много собственного вооружения, то момент завершения войны будет приближаться быстрее.

Тарас загородный, украинские военные
Завершение войны в Украине зависит от оружия собственного производства, считает Загородний/ коллаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБр Романа Великого

Война в Украине завершится после того, как удастся выгнать российских оккупантов с украинских территорий и перенести боевые действия на территорию страны-агрессора России. И чем быстрее война перенесется в РФ, тем ближе будет ее конец.

Однако для приближения этого момента важнейшим является один фактор – развитие Украиной своего военно-промышленного комплекса и создание собственного вооружения. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

Он отмечает, что пока никому неизвестно, когда точно может завершиться война в Украине.

"Это зависит от многих факторов. Сейчас никто не скажет, когда закончится война, этого не знают даже американцы. Существует такое понятие как "туман войны", вот и сейчас ничего не понятно", – отметил он.

Однако если Украина будет иметь много собственного вооружения, то момент завершения войны будет приближаться быстрее, отмечает эксперт.

"Впрочем, есть факторы, которые могут приблизить окончание войны: создание собственного вооружения Украиной и развитие собственного ВПК. Чем быстрее мы перенесем войну на территорию Российской Федерации, тем быстрее закончится война. А для этого нужно собственное вооружение в огромном количестве", – сказал Загородний.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым и назвали три причины этого. Во-первых, у россиян было время на перегруппировку и подготовку к операции ВСУ по освобождению территорий. Во-вторых, Силы обороны Украины пытаются проводить общевойсковые операции без превосходства в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО. Третья причина: у ВСУ было ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Те, кто утверждают, что каждое контрнаступление должно быть быстрым – ошибаются, заявил министр обороны Украины.

Как стало известно, в Крыму гремят новые взрывы. Они произошли утром 25 июля. Детонация была слышна в Красногвардейском районе временно оккупированного полуострова и в Первомайском районе Крыма. Также стало известно, что ночью был атакован двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" ЧФ оккупантов.

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