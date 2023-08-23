'ВСУ двигаются вперед': Зеленский раскрыл о деоккупации Крыма

Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не является случайностью, подчеркнул Зеленский.

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Зеленский рассказал о деоккупации Крыма / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к деоккупации Крыма и сообщил, что Силы обороны продолжают наступательную операцию.

Как отметил Зеленский на открытии саммита "Крымской платформы" 23 августа, что Россия может закрыть глаза на освобождение Крыма так же, как делала это во время отступления ее войск с других захваченных территорий Украины, передает ТСН.

"Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не является случайностью. Это заслуженно, это героизм наших людей и оборонительная поддержка наших партнеров", - подчеркнул президент. видео дня

"Украинские силы движутся вперед несмотря ни на что. Кто бы что ни говорил - вперед. А когда Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Так же российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма", - заявил Зеленский.

Он также назвал подготовку деоккупации полуострова основной задачей "Крымской платформы".

Деоккупация Крыма

Напомним, что в Крыму взорвали ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами. В результате взрыва полностью уничтожена установка С-400, ракеты и личный состав оккупантов. Также опубликовали видео "бавовны" на оккупированном полуострове.

Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится - боец УДА сделал прогноз. Государство-оккупант РФ в своем нынешнем виде долго не просуществует и рано или поздно развалится, заявил заместитель командира батальона "Арей".

Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым. Если Украина не освободит Крым, то это будет означать консервацию ситуации и передачу войны нашим потомкам, подчеркнул секретарь СНБО.

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