Крайне нужны в войсках: офицер пояснил, кого будут призывать в ВСУ в сентябре

Капитан ВСУ Валерий Прозапас заявил, что Украине нуден нормальный мобилизационный план. ВСУ нужны почти все военные специальности.

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Мобилизация в ВСУ продолжается / коллаж Главред, фото УНИАН и ТСН

В Украине недавно в восьмой раз президент Зеленский и Верховная Рада продлили действие военного положения и общую мобилизацию — на период до 15 ноября 2023 года. В настоящее время мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжат получать повестки, и если ВВК признает их пригодными к военной службе и они не имеют права на отсрочку, они могут вступить в ряды ВСУ, сообщает портал "Зеркало недели".

Как говорит капитан ВСУ Валерий Прозапас, такой шаг ‒ необходим, ведь украинская армия крайне остро нуждается в людях.

"Нам нужен нормальный мобилизационный план. Потому что мы не можем пройти весь путь по тому составу армии, которым началась война. Нужно людям доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы. Да, это неприятно слышать. Но какая бы не была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", — подчеркнул он.

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По словам офицера, сейчас ВСУ нуждается практически во всех военных специальностях — штурмовиках, танкистах, артиллеристах, пехотинцах, операторах дронов, водителях и парамедиках.

Ранее в Верховной Раде сообщили детали мобилизации. Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на сегодня мобилизация в Украине проводится в плановом режиме.

Напомним, Кабмин расширил полномочия военкоматов и теперь повестки будут давать всем. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

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