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"России удастся призвать 450 тысяч человек": полковник о возможных изменениях на фронте

Юлия Куришко
30 августа 2023, 20:30 обновлено 30 августа, 20:41
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России постоянно не хватает времени, чтобы реализовывать свои планы, подчеркнул полковник запаса Олег Жданов.
'России удастся призвать 450 тысяч человек': полковник о возможных изменениях на фронте
Жданов рассказал о масштабной мобилизации в России / коллаж: Главред, фото: Главред, росСМИ

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказал, удастся ли Кремлю призвать и подготовить 450 тысяч россиян и как это может сказаться на фронте.

По словам эксперта, вполне возможно, что России удастся призвать такое количество людей.

"Буквально месяц назад там проводились учения Росгвардии по подавлению бунтов среди мобилизованных. Власти предполагают, что будет массовая мобилизация, которая может привести к протестам, как мобилизованных, так и членов их семей. Призвать граждан они могут, но у меня, как у военного человека, возникает вопрос: чем их экипировать и вооружать? И, самое главное, есть серьезные сомнения относительно того, потянет ли мобилизацию экономика России. Мне кажется, что нет", - сообщил Жданов.

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Также существует и другой ключевой аспект - это украинская фора, которая есть с самого начала войны. России постоянно не хватает времени, чтобы реализовывать свои планы.

"И пока россияне будут собирать 400 тысяч человек, экипировать, вооружать и обучать, отправить на фронт их удастся максимум к зиме. В то время мы можем выполнить задачи, которые поставлены в рамках текущей наступательной кампании", - добавил полковник.

Мобилизация в РФ: что известно

Напомним, что российский оппозиционер раскрыл планы Путина на новую волну мобилизации. По словам Яковенко, если просто так направить миллион не обученных людей на фронт, то они будут уже даже не "пушечным мясом". Это будет такой "пушечный фарш".

Стало известным, удастся ли Путин к всеобщей мобилизации. Мобилизация в стране-агрессорке обязательно будет, но она будет носить достаточно ограниченный характер. Не потому что Путин не хочет, а потому что нет ресурсов для этого, считает эксперт.

Данилов заявил, что мобилизация в РФ не достигла целей. Секретарь СНБО подчеркнул, что в стране-агрессоре активно происходит принуждение к подписанию контрактов.

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война в Украине Олег Жданов
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