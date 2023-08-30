Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

Оккупанты хотят ввести украинских военных в заблуждение, применяя новую маркировку.

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РФ начала применять ракеты с новой маркировкой / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

В ходе массированных ударов по Украине российские оккупанты применяют крылатые ракеты с новыми серийными номерами.

Тем самым россияне пытаются запутать Украину ракетами с новыми номерными обозначениями, которыми они атакуют наше государство, говорится в материале Defense Express.

При этом оккупанты РФ начали обозначать свои ракеты с необычной последовательностью цифр. В частности, на месте, где обычно содержится информация о том, в каком году и квартале была выпущена ракета, теперь наносят две цифры восемь.

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Ранее на месте второй восьмерки обозначали год — то есть 2018, в то же время первая цифра должна информировать о квартале.

Поэтому не исключено, что оккупанты хотят ввести украинских военных в заблуждение, определив для себя новые способы нумерации дать выпуску ракет, чтобы по обломкам было труднее делать какие-то выводы.

Ранее Олег Жданов назвал цели ударов оккупантов. Удары по Украине наносятся практически каждую ночь, и они будут продолжаться, предупредил Олег Жданов.

Напомним, ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека. Обломки ракет упали в Шевченковском и Дарницком районах столицы. Есть погибшие и пострадавшие.

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