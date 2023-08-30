"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

Удары по Украине наносятся практически каждую ночь, и они будут продолжаться, предупредил Олег Жданов.

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Олег Жданов предупредил о вероятности новых ударов РФ / Главред, Міноборони РФ

Россия уже не может наносить такие массированные удары, которые вызывали блэкауты в Украине в прошлом году, заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Удары наносятся практически каждую ночь, и они будут продолжаться. Так что для нас тут ничего нового. Разница лишь в том, что один удар может быть слабее, а другой – сильнее. И нужно быть готовыми к тому, что Россия будет бить по Украине до последнего дня войны. Даже если у России останется лишь одна ракета, она все равно ударит ею по нам", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что с каждым месяцем разница между запасами ракет и возможностями российского военно-промышленного комплекса уменьшается, поэтому ракетных ударов по Украине будет становиться меньше.

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Вместе с тем он считает, что каждый прилет дрона в Москву "подливает масло в огонь".

"Каждый взрыв, даже маленький, без жертв, прилет по какому-либо символу или объекту их гордости, такому как тот же Москва-Сити (кстати, мы бьем как раз в ту башню, где расположены министерства РФ и нет жилых квартир), становится очередной капелькой в чашу терпения и страха элит в Москве. И элиты будут соревноваться друг с другом, какая из них первой пойдет на открытый протест против Путина и перестанет терпеть", - добавил Жданов.

Напомним, ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека. Обломки ракет упали в Шевченковском и Дарницком районах столицы. Есть погибшие и пострадавшие.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты. Россия выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак, предупредила Наталья Гуменюк.

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