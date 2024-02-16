'Продвинуться дальше': в ISW дали прогноз, что будет в случае захвата Авдеевки

Силы обороны Украины построили хорошие оборонительные укрепления вблизи населенных пунктов вокруг Авдеевки.

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Оккупанты наступают под Авдеевкой / коллаж: Главред: фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что в случае потенциального захвата Авдеевки, оккупанты не смогут быстро продвинуться. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления.

В документе ISW напомнили, что россияне начали локальную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года и только недавно начали тактически продвигаться через населенный пункт после нескольких месяцев пехотных штурмов и волн массовых механизированных атак с огромными потерями техники и личного состава.

В ISW также отмечают, что Силы обороны Украины построили хорошие оборонительные укрепления вблизи населенных пунктов вокруг Авдеевки, которые российские войска также пытаются захватить, в частности к западу и северу от города.

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Ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены как минимум в 30 километрах к западу от Авдеевки. Российские войска не демонстрируют готовность реализовать быстрое механизированное продвижение вперед и оккупировать эти города и села в ближайшей или даже среднесрочной перспективе.

"Российские войска потеряли большое количество живой силы и техники на захват Авдеевки, поэтому им, вероятно, потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе", - говорится в отчете.

Учитывая эти факторы, в ISW предполагают, что в случае захвата Авдеевки, российские войска вряд ли смогут быстро продвинуться дальше. Зато потенциальный захват города, максимум, создаст условия для дальнейших ограниченных тактических преимуществ.

Ситуация на фронте: наступление РФ на Авдеевку

Напомним, что экс-командир "Айдара" Евгений Дикий заявил, что судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов. Он отметил, что пока работает дорога, там можно воевать, ведь туда едет боекомплект, а из города эвакуируют раненых.

Противник применяет под Авдеевкой также механизированные войска, танки и артиллерию. Командир 47-й ОМБр раскрыл риск захвата Авдеевки оккупантами. Россияне пытаются лезть различными диверсионными группами, подразделениями из состава "Шторм Z", "Шторм V".

Представитель 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что РФ под Авдеевкой преобладает в 7 раз. Украинские защитники удерживают позиции в городе, несмотря на сложность, сообщил Александр Бородин. Ситуация очень тяжелая, россияне постоянно наступают.

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