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Что происходит у Авдеевки и на левобережье Херсонщины: в Генштабе раскрыли детали

Андрей Ганчук
16 февраля 2024, 09:40
Бойцы сил обороны Украины отражают атаки оккупантов агрессора России и сдерживают врага на Авдеевском направлении, рассказали в Генеральном штабе.
Авдеевка, ВСУ
Войска РФ пытаются окружить Авдеевку - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, бойцы ВСУ отражают атаки. На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные продолжают удерживать свои позиции. Об этом заявили в Генеральном штабе.

В сводке Генштаба говорится о том, что россияне за прошедшие сутки нанесли 34 ракетных и 85 авиаударов, совершили 114 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Авдеевское направление

Украинские военные сдерживают оккупантов на Авдеевском направлении. Противник пытается окружить Авдеевку.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях", - рассказали в штабе.

Херсонское направление

На левобережье Херсонщины бойцы ВСУ удерживают плацдарм и отражают вражеские штурмы. Враг несет серьезные потери, но не оставляет попыток вытеснить оттуда войска.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма", - указано в сообщении Генштаба.

Ситуация в Авдеевке

Авдеевка не в оперативном окружении, сказал представитель группировки Таврия Дмитрий Лыховий. По его словам, ситуация с эвакуацией и снабжением ВСУ усложнилась, однако армия использует запасную артерию логистики для обеспечения потребностей войск.

Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский. Бои идут в черте города. ВСУ используют все имеющиеся силы и средства для отражения вражеских атак.

Россия в Авдеевке действует так же, как в Бахмуте весной прошлого года, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, оккупанты могут создать такие условия, при которых бойцы Сил обороны вынуждены будут выйти из города.

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