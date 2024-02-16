Ситуация в Авдеевке достигла грани критической. Украине необходим вывод войск из разбитого города, который может попасть в полное окружение.

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"Не думаю, что мы сможем за 48 часов вывести все войска из Авдеевки" - Жданов / коллаж: Гларвед, фото: Константин и Влада Либеровы

Обстановка в городе Авдеевке стала катастрофической и уже сейчас командование ВСУ должно отдавать приказ о выводе войск, однако этот процесс может занять около пяти суток. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Апостроф TV.

По словам Жданова, решение о выводе войска должно быть принятым уже и затягивать этот приказ совершенно нельзя.

"Но я не думаю, что через 48 часов мы сможем вывести все войска, которые есть в Авдеевке", - добавил Жданов.

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Согласно оценке эксперта, этот процесс может растянуться на 4-5 суток в связи с тем, что в городе много защитников и выводить их необходимо вместе с техникой.

"Там свои особенности, которые заключаются в том, что нужно организованно вывести эти войска с техникой и вооружением. А не так, как было в других примерах, когда в большинстве своем выводили личностный состав. Единственное, что можно для этого сделать - это удерживать в направлении села Ласточкино тот прорыв, который совершили русские войска", - объяснил эксперт.

Также он сообщил, что за ночь враг закрепился на проспекте, который называют "дорогой жизни" и поднял свой флаг в районе стелы на въезде в Авдеевку.

"Главное - удержать это выступление и дать возможность всем войскам выйти из Авдеевки. Приблизительно такая ситуация", - резюмировал Жданов.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, военный из 110-й отдельной механизированной бригады Виктор Беляк рассказал, что ситуация в Авдеевке дошла до критической точки, украинские войска ждут полной эвакуации из города, однако командование ее оттягивает. Во время отступления с позиций в районе "Зенит" погибло много украинских бойцов.

Также, соучредитель DeepState Роман Погорелый считает, что вопрос Авдеевки - это вопрос времени. Россияне не прекращают огонь и наступление. "Сейчас в Авдеевке очень сложная ситуация. Вопрос Авдеевки - это вопрос времени. Потому, что враг сравнивает с землей абсолютно все, от зданий до позиций наших бойцов. Оккупанты делают это с помощью КАБов. Авдеевка и окрестности уничтожаются безбожно. Удерживать некоторые позиции даже уже нет смысла, и бойцы вынуждены оттуда выходить. Есть большой вопрос: а что после Авдеевки, как готовятся оборонительные фортификационные сооружения?" - отметил Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".

К тому же, после длительного противостояния командование ОСУВ "Таврия" приняло решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

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