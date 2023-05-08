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В Приднестровье перепугано попросили Россию прислать еще миротворцев

Дмитрий Видоменко
8 мая 2023, 13:08 обновлено 8 мая, 13:12
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Как говорят местные непризнанные чиновники, сейчас в так называемой зоне безопасности в Приднестровье находятся не более 450 русских "миротворцев" вместо 3100.
Приднестровье, миротворцы
Приднестровье / коллаж фото УНИАН

Непризнанное государство Приднестровье попросило страну-агрессор Россию увеличить количество так называемых российских "миротворцев" ‒ мол, в регионе заметно выросли риски безопасности. Об этом в интервью российскому агентству "РИА Новости" заявил "руководитель представительства ПМР" в России Леонид Манаков.

По его словам, сейчас в так называемой зоне безопасности в Приднестровье находятся не более 450 русских "миротворцев".

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и в то же время юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности Объединенной контрольной комиссии", – говорил Манаков.

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Подконтрольные России "власти Приднестровья" обвинили СБУ в "подготовке теракта"

Так называемый "прокурор" оккупированного Приднестровья Анатолий Гурецкий 9 марта обвинил Службу безопасности Украины в якобы "подготовке теракта" с целью, мол, "устранения первых лиц государства". Задержали "подозреваемых" и уже предъявили им "обвинения".

В СБУ позднее назвали обвинение из захваченного Приднестровья провокацией, которую срежиссировали в Кремле. Россия пытается дестабилизировать ситуацию на оккупированной Москве территории Молдовы.

"Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей, обвинив в этом наше государство", - подчеркнули в спецслужбе.

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