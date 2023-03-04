Армия Приднестровья может захватить власть: эксперт раскрыл сценарий переворота в "ПМР"

В Приднестровье может произойти квази-революционная ситуация, не исключил Михаил Притула.

Михаил Притула не исключил сценарий переворота в "ПМР" / Facebook/Dyhovnaednist, УНИАН

"Руководство" так называемой "Приднестровской молдавской республики" назначается в Москве, поэтому и принятие решений будет зависеть от позиции РФ, заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

"Потому что там все немного иначе, как в "ДНР" и "ЛНР", потому что ярлык на княжество получают в Москве", — пояснил он в интервью Главреду.

Военный эксперт уверен в том, что ни один руководитель "ПМР" не может принять решение самостоятельно.

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"Но может произойти квази-революционная ситуация, когда народ поднимется из-за того, что у руководителей нет денег, чтобы платить, одновременно с тем, что определенные платежи не смогут поступать. Поэтому если не будет физической связи с Москвой, то местные власти в "ПМР" могут исчезнуть в один день, а армия может взять власть в свои руки и перейти на сторону Молдовы самостоятельно", — добавил Притула.

Напомним, в РФ ранее опубликовали заявление, в котором обвинили Украину в, дескать, "планах по военному вторжению" в Приднестровье, которая уже много лет находится под оккупацией войск РФ.

Россияне опасались того, что армия Украины, мол, "зайдет в Приднестровье", разгромит там войска РФ, и "возьмет под контроль российский склад с военной техникой в Колбасной", который считается одним из самых крупных оружейных складов в Европе.

Молдова опровергла выдумки Минобороны российских оккупантов и подчеркнула, что нужно верить только проверенным источникам информации. Сведения захватчиков не соответствуют действительности.

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