В 2024-м РФ снова попытается пойти на Киев, Лукашенко может присоединиться - прогноз Кротевича

В то же время в экспертных кругах к таким прогнозам относятся очень скептически - у России просто нет такого мобилизационного ресурса.

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Кротевич не считает, что 2024 - станет годом военного прорыва / Коллаж Главреда. Фото: скриншот Гордон, пресс-служба Кремля, Минобороны Беларуси

Российские оккупанты могут прибегнуть к очередной попытке наступления на Киев, привлекая к боевым действиям в 2024 году белорусскую армию, рассказал в интервью Дмитрию Гордону начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (позывной Тавр).

В частности, боец отметил, что не видит в 2024 году каких-то предпосылок военных прорывов ни со стороны России, ни со стороны Украины. В то же время возросла угроза участия войск Лукашенко.

"То, что я вижу, - что Российская Федерация может сделать повторное наступление с направления границы России: там, в Черниговской, Сумской и так далее - и с направления территории Беларуси. Это вступление белорусской армии в эту войну. Вот такие, не очень хорошие, предпосылки я вижу", - высказался Кротевич. видео дня

По словам "азовца", эта война больше зависит от украинцев, чем от России. И останавливаться на договоренностях с Россией нельзя.

"Нравится вам это или нет - это плохо. Потому что мы не выживем просто. Марьинка - прекрасный город: зеленый, цветущий, с каштанами... Его не существует. Они так "освобождают", поймите это. И если вы думаете, что если мы договоримся... Например, условно, делаем так, что Россия захватывает Украину - и все: война заканчивается... Нет, сюда загонят всех бурятов - не знаю, - кадыровцев, еще кого-то. И просто представьте себе, что они будут делать. А вообще вспомните, что советские войска делали в Берлине, когда выиграли войну Вторую мировую. Можно почитать мемуары", - пояснил Кротевич.

Что говорят военные аналитики

Политико-военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что информация о готовности РФ уйти с направления Беларуси "не соответствует действительности", поскольку в республике не фиксируется формирование ударной захватнической группировки.

Он, в частности, напомнил об участии в наступлении на Киев в 2022 году 40 российских бригад, преимущественно из высококвалифицированных военнослужащих и элитных подразделений. На формирование такого "кулака" России, по мнению Коваленко, понадобилось до десяти лет. Но даже с таким количеством оккупантов РФ не удалось захватить Киев.

"Следовательно, ресурс для захвата Киева российским войскам нужен значительно больший", - написал Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что для обеспечения успеха россиянам надо собрать на "белорусском направлении" до 120 тысяч человек. Но даже это количество не позволит РФ полностью охватить Киевскую и, к примеру, Черниговскую области. Сейчас такого мобилизационного ресурса у страны-агрессора нет, убежден Коваленко.

Ситуация на фронте

В настоящее время российские оккупанты проводят активные наступательные действия на востоке Украины. В частности, военные и аналитики фиксируют постоянное продвижение захватчиков.

Путин воспользовался ситуацией, когда западная помощь Украине оказалась под угрозой срыва, чтобы окончательно захватить Донецкую и Луганскую области. В то время как Украина - в условиях дефицита снарядов - перешла к новой стратегии. Ее на Западе расценивают как "революцию".

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