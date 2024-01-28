УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

Яна Ставская
28 января 2024, 12:53
Украинские и западные военные не учитывали действительно сильную подготовку россиян к контрнаступлению, отметил Мельник.
Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении
Россияне готовились к украинскому контрнаступлению / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Экс-командир роты 47 бригады Николай Мельник, той самой бригада, которая одной из первых осуществляла прорыв линии обороны оккупантов в начале контрнаступления, заявил, что россияне в свое время "очень хорошо просчитали направление удара", а Украине отправили БМП Брэдли без активной брони, что сказалось на успешности атак.

В интервью Украинской правде Мельник отметил, что российские захватчики продолжали возводить оборонительные укрепления еще в мае - под огнем.

"Россияне очень правильно рассчитали направление удара, очень грамотно построили оборонительные сооружения. Более того, уже когда была в мае предварительная артподготовка перед наступлением, они продолжали под огнем элементарно делать бетонные капониры", - сказал он.

видео дня

В то же время ВСУ не просчитали того, что россияне подготовились ко всему.

"Они даже камеры поставили по направлению наступления и элементарно видели движение отдельных подразделений", - пояснил Мельник.

Минирований было много, а техника в подразделениях разграждения у нас была, по словам Мельника, "говно", "она была старая".

Брэдли же, по мнению военного, были классной техникой, но отсутствие активной брони все испортило.

"А так очень большой вопрос, как можно отправлять технику без активной брони в бой? Но, опять же, это не вопрос моего ума. Руководству виднее. В принципе, техника пришла в не самом лучшем состоянии. По каждой машине у меня было 2 листа А-4 просто расписано, какие детали надо заменить. По-моему, из 10 машин в 9 надо было менять аккумуляторы", - рассказал военный.

Поскольку у военных не было американских запчастей, бойцы брали их из обычных мопедов, паяли и ставили.

"Потом бортовые компьютеры сходили с ума, потому что они привыкли к одному вольтажу, а им вольтажа теперь не хватало, и они начинали выдавать ошибки", - высказался экс-командир 47-й.

Ремонтники, добавил Мельник, "сутками не вылезали, чтобы оно поехало".

На вопрос, смогли ли Bradley выполнить эффективно ту роль, которую на них возлагали во время контрнаступления, Мельник ответил однозначным "нет": "Да нет, конечно. Это не техника прорыва абсолютно (тем более без активной брони). Это - техника поддержки".

Контрнаступление ВСУ

Летом 2023 года украинские войска двинулись в контрнаступление, первыми под удар огневого кулака военных попали захватчики в районе Работино Мелитопольского района.

Впрочем, и украинские подразделения пострадали, наткнувшись на укрепрайоны врага, так называемую линию Суровикина. Кадры подбитых БМП Брэдли и танков Леопард еще долго "гуляли" российскими пабликами.

В конце концов оккупанты постоянно атаковали участок и пытались выбить из него украинские войска.

Контрнаступление не принесло таких результатов, которых ожидали на Западе, и американские и европейские аналитики начали искать причины ошибок, которые, на их взгляд, допустило украинское командование. Тогда как Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что полностью прорвать оборону россиян невозможно без поддержки пехоты боевой авиацией, с поставками которой Запад постоянно медлил.

Сейчас в атаку перешли российские войска, вместе с тем украинское командование придумало другую стратегию войны с Россией в условиях дефицита боеприпасов - теперь ВСУ сосредоточились на ударах дронами и БПЛА по военно-промышленным объектам России.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

12:53 Украина
За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

11:24 Украина
В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

10:39 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:09

Будут белее белого: 2 проверенных способа отстирать шнурки

14:04

Гороскоп Таро с 29 января по 4 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

13:21

В России массово горят военкоматы: в Британской разведке объяснили, что происходит

12:56

Церковный праздник 29 января: идти в гости сегодня - не лучшая идея

12:53

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:33

"Мы все совершаем ошибки": Потап публично извинился перед Настей Каменских

11:31

Китайский гороскоп на 29 января: Коза - ждите конфликт, Кабан - говорите правду

11:31

Оккупанты изменили технику под Бахмутом: промерзание почвы идет на пользу врагу

11:27

"Эта болячка их погубит": нардеп назвал слабые места РФ, которые приведут ее к провалуВидео

Реклама
11:24

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года

10:39

В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

10:33

Этот рецепт старинных украинских блинчиков с яблоками и маком удивит всю семью

10:17

Гороскоп на неделю с 29 по 4 февраля: Раки - побалуйте себя, Девы - уделите время родным

10:15

"Украина могла бы победить в войне быстрее": в ВМС назвали главное условие

09:16

Гороскоп на завтра 29 января 2024: Девам - проблемы с кожей, Водолеям вернут долги

09:11

ВСУ предупредили о высокой ракетной угрозе с моря: детали

08:31

РФ запустила по Украине 5 ракет и 8 Шахедов: сбить удалось не все, есть попадания

07:40

Греция передаст Украине "устаревшие" системы вооружения – СМИ

06:55

Лишь единицы найдут краба среди роз за 8 секунд: сложная оптическая иллюзия

Реклама
06:41

C русскими можно не только воевать, но и побеждать ихмнение

04:38

Как избавиться от трения дверей и царапин на полу: 5 действенных решений

03:42

Это может "убить" ваши вазоны зимой: эксперт указал на популярную ошибку

02:30

Как красиво подписать фото в Инстаграм: гениальная идея ошарашит опытного блогера

01:52

Дипломат объяснил, почему Запад не ликвидирует Путина на фоне риска войны с РФ

27 января, суббота
23:55

"Война - это бизнес": немецкий политик "взорвалась" циничными заявлениями

22:29

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

22:01

Новые военные комплексы для ВСУ: в ОП назвали цель провокации с крушением Ил-76

21:31

"Ресурсов нет": эксперт определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте

21:13

Пылесос больше не нужен: самый легкий способ убрать шерсть с ковра, лайфхак

20:40

"Вполне могут защищать страну": нардеп признался, будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ

20:22

Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

19:38

Крушение Ил-76 в России: Буданов раскрыл неожиданный нюанс

19:27

Покрытие имеет значение: как выбрать между мраморной и гранитной посудой

19:07

Лунный календарь на 28 января: почему в этот день стоит вставать с постели раньше

19:00

Несколько странностей и наблюдений по поводу Ил-76мнение

18:55

Бои на границе с Харьковщиной: россияне выбрали 3 направления для наступления

18:42

"Украине нужны ресурсы": военный эксперт назвал серьезный вызов в войне с РФ

18:41

"Махровый кандидат": в ОП назвали, кто стоит за "оппозиционным" соперником Путина

18:05

Об этом знают единицы: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке пылесоса

Реклама
17:54

Украина вернет контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

17:44

"Выстояла бы сто лет": Украина будет иметь все средства для победы в 2024 году - Чех

17:14

Как почистить пуховик в домашних условиях без стирки: самый простой способ

17:00

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

16:56

Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты

16:49

Мощный удар по командному пункту в Севастополе: в Крыму "слили" данные о потерях

16:15

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

16:09

ВСУ и СБУ работают: нардеп сделал прогноз о сокрушении Крымского моста

15:50

"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять