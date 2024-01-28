Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

Украинские и западные военные не учитывали действительно сильную подготовку россиян к контрнаступлению, отметил Мельник.

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Россияне готовились к украинскому контрнаступлению / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Экс-командир роты 47 бригады Николай Мельник, той самой бригада, которая одной из первых осуществляла прорыв линии обороны оккупантов в начале контрнаступления, заявил, что россияне в свое время "очень хорошо просчитали направление удара", а Украине отправили БМП Брэдли без активной брони, что сказалось на успешности атак.

В интервью Украинской правде Мельник отметил, что российские захватчики продолжали возводить оборонительные укрепления еще в мае - под огнем.

"Россияне очень правильно рассчитали направление удара, очень грамотно построили оборонительные сооружения. Более того, уже когда была в мае предварительная артподготовка перед наступлением, они продолжали под огнем элементарно делать бетонные капониры", - сказал он.

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В то же время ВСУ не просчитали того, что россияне подготовились ко всему.

"Они даже камеры поставили по направлению наступления и элементарно видели движение отдельных подразделений", - пояснил Мельник.

Минирований было много, а техника в подразделениях разграждения у нас была, по словам Мельника, "говно", "она была старая".

Брэдли же, по мнению военного, были классной техникой, но отсутствие активной брони все испортило.

"А так очень большой вопрос, как можно отправлять технику без активной брони в бой? Но, опять же, это не вопрос моего ума. Руководству виднее. В принципе, техника пришла в не самом лучшем состоянии. По каждой машине у меня было 2 листа А-4 просто расписано, какие детали надо заменить. По-моему, из 10 машин в 9 надо было менять аккумуляторы", - рассказал военный.

Поскольку у военных не было американских запчастей, бойцы брали их из обычных мопедов, паяли и ставили.

"Потом бортовые компьютеры сходили с ума, потому что они привыкли к одному вольтажу, а им вольтажа теперь не хватало, и они начинали выдавать ошибки", - высказался экс-командир 47-й.

Ремонтники, добавил Мельник, "сутками не вылезали, чтобы оно поехало".

На вопрос, смогли ли Bradley выполнить эффективно ту роль, которую на них возлагали во время контрнаступления, Мельник ответил однозначным "нет": "Да нет, конечно. Это не техника прорыва абсолютно (тем более без активной брони). Это - техника поддержки".

Контрнаступление ВСУ

Летом 2023 года украинские войска двинулись в контрнаступление, первыми под удар огневого кулака военных попали захватчики в районе Работино Мелитопольского района.

Впрочем, и украинские подразделения пострадали, наткнувшись на укрепрайоны врага, так называемую линию Суровикина. Кадры подбитых БМП Брэдли и танков Леопард еще долго "гуляли" российскими пабликами.

В конце концов оккупанты постоянно атаковали участок и пытались выбить из него украинские войска.

Контрнаступление не принесло таких результатов, которых ожидали на Западе, и американские и европейские аналитики начали искать причины ошибок, которые, на их взгляд, допустило украинское командование. Тогда как Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что полностью прорвать оборону россиян невозможно без поддержки пехоты боевой авиацией, с поставками которой Запад постоянно медлил.

Сейчас в атаку перешли российские войска, вместе с тем украинское командование придумало другую стратегию войны с Россией в условиях дефицита боеприпасов - теперь ВСУ сосредоточились на ударах дронами и БПЛА по военно-промышленным объектам России.

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