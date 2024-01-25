"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

Военная Алина Михайлова назвала "проигрышной" позицию государства, говоря о том, что в следующем году Крым будет уже освобожден.

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Алина Михайлова раскритиковала заявления властей о быстром контрнаступлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ТСН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В Украине жестко критикуют "сказочные" заявления о том, что уже "в следующем году Крым будет освобожден". Известная украинская военная Алина Михайлова высказалась об информационной политике и заявила, что она лишь вредит государству. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военная заявила, что ситуация на фронте очень сложная и не стоит верить в невероятный успех контрнаступления.

"Опять же, это мой триггер, извините. Будем давать концерт в следующем году в Крыму? Это абсурд. Это, наверное, для идиотов. Вы держите народ Украины за идиотов? ... Как раскрутили это контрнаступление. Минные заграждения? Да все равно, идите вперед, нам сказали, что контрнаступление будет успешным. Нам его распиарили, мы его сидим, ждем с чипсами перед телевизором. Это проигрышная позиция прежде всего государства", - сказала она.

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Контрнаступление ВСУ

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

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