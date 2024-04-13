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У Украины есть 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ: в ОП сделали важное заявление

Алёна Воронина
13 апреля 2024, 14:17
Такие проблемы стимулируют российских оккупантов продолжать давление.
Украинские военные, Михаил Подоляк
Украина имеет 2 проблемы, которые дают преимущество для РФ, отмечает Подоляк/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрин

Сейчас существуют две главные проблемы, которые добавляют стране-агрессору России стимула в войне против Украины.

Эти проблемы явно стимулируют российских оккупантов продолжать давление. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в соцсети Х (бывший Twitter).

"Сейчас есть две ключевые проблемы. И то, и другое явно стимулирует Россию... продолжать давление", - отметил он.

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Первая проблема - это искусственный дефицит вооружения, который сейчас испытывает наше государство. Подоляк отметил, что такой дефицит создается в первую очередь из-за разрыва между словами западных партнеров и их логистическим нежеланием решать проблему.

"На это есть несколько причин. Так же существует существенный разрыв между эффектными словами о санкциях и растущей сегментарной торговлей с РФ, что позволяет ей иметь стабильный военный ресурс", - объяснил советник главы ОП.

Вторая проблема, по словам Подоляка - это постоянные подробные рассказы о давлении российских оккупантов на том или ином направлении фронта, о проведении захватчиками крупномасштабных концентраций и усилении нападений, о каких-то локальных преимуществах врага. При этом такие рассказы делаются с "депрессивным и обреченным подтекстом", что своим следствием может иметь деморализующий эффект.

"Делают это не только на западных медиаплатформах, но и на внутреннем (военно-аналитическом) рынке. Знание оперативной обстановки, понимание того, что и как менять/улучшать/реагировать, требуют обязательного выхода в эфир и разрушения психического состояния общества?" - задал риторический вопрос Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Война в Украине - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте существенно обострилась, и сообщил о важных решениях. Только достижение технического превосходства над российскими оккупантами в высокотехнологичных видах оружия даст возможность победить большего по численности врага, отметил он.

Ранее в Defense Express сообщили, что россияне придумали "чудо-РЕБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов. Пропагандист заявил, что Россия уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".

Напомним, Дональд Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием. Трамп считает, что США должны дать эту помощь Украине в качестве займа, а не "подарка".

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