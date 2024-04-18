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Окно возможностей для РФ: эксперт рассказал, когда Украина получит помощь от США

Юрий Берендий
18 апреля 2024, 03:03
Военный эксперт отмечает, что США примет решение о предоставлении Украине пакета помощи, однако это не означает, что она прибудет в Украину сразу.
Окно возможностей для РФ: эксперт рассказал, когда Украина получит помощь от США
Эксперт рассказал, когда Украина получит помощь от США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Российские оккупанты активизировали свои наступательные операции на востоке Украины из-за отсутствия решения Конгресса США по помощи Украине. Враг осознает, что это окно возможностей и максимально использует эту ситуацию. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.

"Россияне проводят штурмовые атаки и наносят ракетные удары, потому что они надеются, что смогут истощить ПВО, переломить нас и пробить оборону. Когда они чувствуют, что западная поддержка зашаталась или проседает, сразу начинают действовать", - отмечает он.

В то же время, он отметил, что такого ожесточенного внутриполитического противостояния в Соединенных Штатах не было уже давно.

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"Мы постоянно слышали о различных спорах демократов и республиканцев, но сейчас ситуация сложнее - политики ведут предвыборную борьбу вне правил игры. Поэтому здесь трудно что-то прогнозировать. Впрочем, демократы и республиканцы постепенно договариваются, первые идут на уступки вторым, и помощь все-таки будет. Решение будет, но это не значит, что мы сразу получим помощь", - резюмирует он.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Помощь США для Украины - военная поддержка от союзников

Напомним, как ранее сообщал Главред, после секретного брифинга по ситуации в Украине комитет разведки Палаты представителей США призвал Конгресс немедленно проголосовать за военную помощь Киеву.

В то же время, члены Республиканской партии США требуют отставки спикера Палаты представителей Майка Джонсона из-за его законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Администрация президента Байдена заявила о готовности рассмотреть идеи спикера Палаты представителей США Майка Джонсона относительно пакета из четырех отдельных законопроектов, которые предусматривают помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим странам.

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