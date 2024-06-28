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У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

Андрей Ганчук
28 июня 2024, 12:36
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У Украины и России соотношение расходов боеприпасов уже составляет 1 к 3, ранее это было 1 к 7, рассказали источники журналистов в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ, войска РФ
Преимущество россиян в снарядах сократилось - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Оккупационные войска России стали ощущать снарядный голод на фронте. Соотношение расхода боеприпасов сократилось, и теперь составляет 1 к 3 в пользу РФ, тогда как раньше было 1 к 7. Однако задержки с военной помощью все еще присутствуют.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ, соотношение выстрелов сокращается в пользу украинских войск.

"На сегодняшний день соотношение использования боеприпасов уже составляет 1:3. К нам увеличились поставки, а у россиян – уменьшились. Они начинают испытывать снарядный голод. Мы знаем, что им каждый день уже определяют лимит. Если раньше было соотношение расхода боеприпасов 1 к 7, сегодня – 1 до 3", – отметил источник.

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При этом в Генштабе подчеркнули, что задержки с поставками военной помощи Украине все еще присутствуют.

Боеприпасы России от КНДР – главные новости по теме:

Северная Корея могла поставить России около 5 млн снарядов, сказал министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик. Также россияне получили от Пхеньяна баллистические ракеты.

КНДР вряд ли передаст России качественные боеприпасы, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. По его словам, Пхеньян поставляет боеприпасов 1970-х, которые Северная Корея хотела бы утилизировать.

В рамках договора о стратегическом сотрудничестве Россия хочет получить от КНДР боеприпасы и комплектующие для производства оружия, отметил Олег Жданов. В ответ Южная Корея могла бы поставить Украине широкий спектр вооружений.

Чем особенна Южная Корея?

Южная Корея – индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.

Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия.

Южная Корея – один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр.

Это один из "Азиатских тигров" – государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

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