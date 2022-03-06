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В Киеве над детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету оккупантов

6 марта 2022, 17:22

Как говорят медики, в результате подлого ракетного удара захватчиков, в Охматдете оказалось повреждено окно и едва уцелела дверь.

Охматдет
"Охматдет" / НДСЛ Охматдет / Facebook

В Киеве над легендарной детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету, которую запустили русские оккупанты. Такое сообщение опубликовано на официальной странице медучреждения в социальной сети Facebook.

"Над детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету – в результате повреждено окно и чуть не выломало дверь. Тяжело раненых детей пытаются довести до медучреждения – накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотическое настроение", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее руководитель Минздрава Виктор Ляшко сообщал о том, что российские оккупанты по состоянию на утро 6 марта вывели из строя в Украине 34 больницы.

Чиновник подчеркнул, что это является нарушением Женевской конвенции.

По словам Ляшко, оккупационные войска ведут себя как террористы, а не как солдаты. Ведь теперь многие медицинские работники не могут помогать людям в условиях войны, когда такая помощь как раз крайне необходимо.

Автор: Егор Бунин
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