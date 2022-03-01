Российские оккупанты разбомбили больницу в Харькове

Разрушенная больница в Новобаварском районе Харькова / Скриншот

В Харькове российские снаряды попали в городскую больницу. На данный момент выясняется количество жертв.

"В Харькове только что попали в городскую больницу. Там количество жертв выясняется", - заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала Рада.

По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, российские снаряды попали на территорию больницы №3 в Новобаварском районе.

"Из нее эвакуировали всех, кто там жил. Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. 9 человек везут в другую больницу, будем принимать".

Известно, что врачи и медицинский персонал не пострадали. Пациенты также. Бездомных больных будут переводить в медучреждение №31.

Напомним, согласно предварительной информации главы администрации Новобаварского района, в Харькове Вооруженные силы сбили самолет России, который бомбил весь город. Это самолет, с которого прилетела бомба в жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы.

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