В Харькове сбили самолет России, который бомбил весь город

Разрушенная больница в Новобаварском районе Харькова / Скриншот

Согласно предварительной информации главы администрации Новобаварского района, в Харькове Вооруженные силы сбили самолет России, который бомбил весь город. Это самолет, с которого прилетела бомба в жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы.

Как сообщает УНИАН, такую информацию сообщила руководитель администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник. Самолет рухнул в районе рынка Лоск после удара по нему украинских войск.

Указывается, что это именно тот самолет, с которого прилетела бомба в жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы.

По предварительной информации, в доме погибли 8 людей, 8 человек получили травмы.

В Новобаварском районе российские войска ударили по больнице.

1 марта войска России обстреливают мирные города Украины. Удары наносятся и по Харькову – по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Российский самолет ударил по зданию Харьковской обладминистрации. Разрушена половина сооружения.