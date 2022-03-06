"Это террористы, а не армия": Ляшко рассказал, что оккупанты вывели из строя 34 больницы

Такие действия являются нарушением Женевской конвенции, подчеркнул глава Минздрава Украины.
Российские оккупанты по состоянию на утро 6 марта вывели из строя в Украине 34 больницы.
Глава Минздрава подчеркнул, что это является нарушением Женевской конвенции эфире телеканала "Украина 24".
По словам Ляшко, оккупационные войска ведут себя как террористы, а не как солдаты. Ведь теперь многие медицинские работники не могут помогать людям в условиях войны, когда такая помощь как раз нужна.
"На сегодня враг вывел из строя 34 больницы нашей страны. Это очередное нарушение Женевской конвенции, когда медицинские работники и медучреждения не могут быть вовлечены в войну и военные конфликты. Оккупанты этим пренебрегают, сознательно нарушают все нормы конвенции и еще раз показывают, что это не армия, а террористы", – сказал он.
Напомним, сегодня, 6 марта 2022 года – одиннадцатая эпоха героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе рассказали, что враг несет большие потери, сбито 88 самолетов и вертолетов оккупантов.
Министр обороны Алексей Резников отметил, что на определенных направлениях украинские воины переходят в контратаки. Враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает, тем самым пополняя наш "парк" техники. Таким образом противник сгинет от своего же оружия.
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