Оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, убивают даже детей

Бучу беспощадно обстреливает армия РФ / Фото Reuters

Российские войска продолжают беспощадно обстреливать город Буча в Киевской области. Под удары попадают жилые дома, автомобили, погибают мирные жители и дети.

"Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины", - говорится в сообщении Бучанского городского совета в Facebook.

Доставить гуманитарные грузы невозможно. Город находится в осаде врага.

"Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций", - говорится в сообщении.

Люди сидят в подвалах. Уже несколько суток нет света, тепла, связи и интернета.

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Жители также просят помочь больным и тем, кто уже несколько суток не может найти родных.

Также агрессор обстрелял дома мирных жителей в Ирпене и Гостомеле Киевской области. Горит жилищный комплекс таунхаусов "Чешский двор". Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Дом в Ирпене после ракетного удара / Фото соцсети

Фото соцсети

Как сообщал Главред, 5 марта российские оккупанты сорвали договоренности по "зеленому коридору" в Мариуполе и Волновахе, открыв огонь по мирным жителям. В этих городах серьезная гуманитарная катастрофа.

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