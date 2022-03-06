Оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, убивают даже детей

Доставить гуманитарные грузы в Бучу невозможно. Город находится в осаде врага. Уже несколько суток в городе нет света, тепла, связи и интернета.
Российские войска продолжают беспощадно обстреливать город Буча в Киевской области. Под удары попадают жилые дома, автомобили, погибают мирные жители и дети.
"Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины", - говорится в сообщении Бучанского городского совета в Facebook.
Доставить гуманитарные грузы невозможно. Город находится в осаде врага.
"Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций", - говорится в сообщении.
Люди сидят в подвалах. Уже несколько суток нет света, тепла, связи и интернета.
Жители также просят помочь больным и тем, кто уже несколько суток не может найти родных.
Также агрессор обстрелял дома мирных жителей в Ирпене и Гостомеле Киевской области. Горит жилищный комплекс таунхаусов "Чешский двор". Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Как сообщал Главред, 5 марта российские оккупанты сорвали договоренности по "зеленому коридору" в Мариуполе и Волновахе, открыв огонь по мирным жителям. В этих городах серьезная гуманитарная катастрофа.
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