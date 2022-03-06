"Как пытки мирного населения" - Вениславский о гуманитарной катастрофе в Волновахе и Мариуполе

Мариуполь после обстрелов / Зеркало недели

Вчера, 5 марта российские оккупанты сорвали договоренности по "зеленому коридору" в Мариуполе и Волновахе, открыв огонь по мирным жителям.

В этих городах серьезная гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире 24 канала.

Он отметил, что "зеленый коридор" для этих городов – это первоочередный вопрос, который должны решить украинские власти.

Вениславский подчеркнул, что в Мариуполе не прекращаются обстрел, а Волноваха практически стерта с лица земли. Эти города без отопления, света и воды. В этих городах люди находятся в состоянии, которое по международным документам определяется как "пытки мирного населения".

"Это очередное военное преступление против человечества, оно будет зафиксировано и будет предметом рассмотрения в международных судах", – заявил представитель президента в КСУ.

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Также мы писали, что российские оккупанты отправляют своих солдатов продолжать бои после легких ранений. Они находятся под военным конвоем.

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