Под Харьковом были обнаружены машины Росгвардии, которые бросили оккупанты

По словам журналиста Юрия Бутусова, Путин надеялся, что после быстрого захвата Украины придется разгонять протесты, но план провалился.
Под Харьковом, помимо разбитых вражеских колон техники, были обнаружены автомобили Росгвардии. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
По его словам, в этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций - щиты, дубинки.
"Они были уверены, что после того как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришёл бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно", - написал Бутусов.
Как писал Главред, 5 марта Вооруженные силы Украины остановили колонну российских оккупантов, которая двигалась со стороны Балаклеи в Днепропетровскую область.
Как рассказали в Десантно-штурмовых войсках, операция была проведена сводным подразделением 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Отмечается, что в ходе боестолкновения враг понес существенные потери, движение войск захватчиков остановлено.
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