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Под Харьковом были обнаружены машины Росгвардии, которые бросили оккупанты

6 марта 2022, 09:52

По словам журналиста Юрия Бутусова, Путин надеялся, что после быстрого захвата Украины придется разгонять протесты, но план провалился.

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ВСУ под Харьковом обнаружили в российских колоннах машины Росгвардии / Макс Левин

Под Харьковом, помимо разбитых вражеских колон техники, были обнаружены автомобили Росгвардии. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций - щиты, дубинки.

"Они были уверены, что после того как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришёл бить, будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно", - написал Бутусов.

Как писал Главред, 5 марта Вооруженные силы Украины остановили колонну российских оккупантов, которая двигалась со стороны Балаклеи в Днепропетровскую область.

Как рассказали в Десантно-штурмовых войсках, операция была проведена сводным подразделением 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Отмечается, что в ходе боестолкновения враг понес существенные потери, движение войск захватчиков остановлено.

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