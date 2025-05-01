Сколько территорий Украины попали в оккупацию за апрель: в DeepState назвали цифры

ВС РФ особенно активно действовали в конце марта и в начале апреля.

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Больше всего враг продвинулся в полосе двух бригад возле Сухой Балки и Калинового / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Вы узнаете:

Где больше всего продвижений у оккупантов на фронте

Сколько всего украинских территорий армия РФ захватила за месяц

За апрель 2025 года армия страны-агрессора РФ оккупировала 175 кв. километров украинских территорий. Об этом говорится в отчете аналитиков мониторингового канала Deep State.

По словам экспертов, ВС РФ особенно активно действовали в конце марта и в начале апреля. Таким образом, большая часть продвижений или состоялись в первой половине апреля, или является результатом тех действий.

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"Если смотреть на основные места продвижения, то больше всего враг продвинулся в полосе двух бригад возле Сухой Балки и Калинового, это ориентировочно 50 кв, км, или почти треть всех потерь за месяц", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано неожиданное продвижение возле Разлива и Константинополя, где оккупанты захватили 43 кв. км.

Продвижение возле Катериновки составляет ориентировочно 30 кв км.

"Сады возле Надиевки - еще одна проблемная точка, где враг продвинулся на 11 кв км, а севернее Андреевки россияне оккупировали 15 кв. км. Суммарно на пять этих участков приходится 85% всех продвижений", - отметили в Deep State.

Динимика оккупации за апрель 2025 / t.me/DeepStateUA

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска захватили поселок Сухая Балка Бахмутского района Донецкой области. Об этом говорится в отчете аналитиков проекта DeepState за 30 апреля.

Ранее в этом месяце российские войска оккупировали поселок Надеждинка (Надиевка) в Покровском районе Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Кроме того, ВСУ продолжают вести операции на территории РФ, в частности в Курской и Белгородской областях.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что вблизи государственной границы на территории Сумской области и на прилеглой территории РФ идут интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с пограничных позиций в Курской области и прорваться на территорию Украины.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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