Нарвался на боксера: в Киеве подросток попал в нокдаун после неудачной игры в снежки

Водителем, проучившим подростка, оказался профессиональный боксер Виктор Сидоренко.
В Киеве водитель Mitsubishi жестко избил подростка, который попал снежок по его авто.
Сначала злой водитель сбил парня с ног, а затем приложился по лицу. Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.
Как выяснилось, агрессивным водителем оказался профессиональный боксер.
Его зовут Виктор Сидоренко, он чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии UBA, чемпион мира по кикбоксингу, призер мира по муай-тай. Провел на профессиональном ринге 14 боев, из них 11 побед досрочно (2003-2008 годы).
Водій цього #Mitsubishi отримав у лобове скло сніжок. Після цього вийшов і надавав тлумаків школярам. Такє, не було дитинства, мабутьОпубліковано Киев Оперативный Середа, 6 лютого 2019 р.
Также он тренер боксеров профессионалов в Elite Boxing Promotions, тренер боксеров любителей. Возглавляет собственную школу бокса, профессиональный боксер со спортивным прошлым, которое тянется со времён СССР.
Этот человек на данный момент имеет свою школу бокса и занимается тренерской деятельностью.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинскому боксеру объявили подозрение из-за убийства сотрудника УГО.