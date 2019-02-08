Нарвался на боксера: в Киеве подросток попал в нокдаун после неудачной игры в снежки

В Киеве водитель избил подростка / ТСН

В Киеве водитель Mitsubishi жестко избил подростка, который попал снежок по его авто.

Сначала злой водитель сбил парня с ног, а затем приложился по лицу. Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Как выяснилось, агрессивным водителем оказался профессиональный боксер.

Его зовут Виктор Сидоренко, он чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии UBA, чемпион мира по кикбоксингу, призер мира по муай-тай. Провел на профессиональном ринге 14 боев, из них 11 побед досрочно (2003-2008 годы).

Водій цього #Mitsubishi отримав у лобове скло сніжок. Після цього вийшов і надавав тлумаків школярам. Такє, не було дитинства, мабуть Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 лютого 2019 р.

Также он тренер боксеров профессионалов в Elite Boxing Promotions, тренер боксеров любителей. Возглавляет собственную школу бокса, профессиональный боксер со спортивным прошлым, которое тянется со времён СССР.

Этот человек на данный момент имеет свою школу бокса и занимается тренерской деятельностью.

ВИктор Сидоренко / Киев Оперативный

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинскому боксеру объявили подозрение из-за убийства сотрудника УГО.