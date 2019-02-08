"Убью нах*й!": в Одессе водитель троллейбуса избил спящего пассажира

Потерпевший уверяет, что причина избиения ему непонятна / Фото: скриншот из видео

В Одессе водитель троллейбуса на конечной остановке решил силой выгнать задремавшего пассажира.

Как сообщается в сюжете ТСН, факт избиения мужчины сняли на видео случайные свидетели инцидента.

"Иди на х*й отсюда, потому что я тебя убью нах*й!", - по непонятной причине закричал водитель и начал избивать пассажира с особой жестокостью.

Потерпевший пытался спастись бегством, но озверевший водитель догонял и продолжал его избивать.

Видео попало в Интернет, после чего дебошира уволили. Однако коллеги отзываются о нем позитивно, характеризуют, как трудолюбивого и ответственного сотрудника.

Пострадавший получил травму головы и частично потерял память. Мужчина вспоминает, что заснул в вагоне троллейбуса и проснулся от каскада ударов.

В полиции по факту правонарушения начали разбирательство. На коммунальном предприятии видео избиения сделали антирекламой и показывают новым сотрудникам, как пример непозволительного поведения.

Напомним, в Киеве произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.