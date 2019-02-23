Резня в больнице: на Одесчине мужчина "порешил" соседа по палате из-за музыки

В Измаиле мужчина в больнице ранил ножом соседа по палате, пострадавший скончался / IBTimes UK

В Измаиле Одесской области 53-летний мужчина на территории больницы несколько раз ударил ножом в живот своего 28-летнего соседа по палате, пострадавший умер на операционном столе.

Поножовщина произошла во внутреннем дворике медучреждения, злоумышленник задержан, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По словам задержанного, конфликт возник из-за того, что его сосед по палате громко слушал музыку, пишет Думская.

В полиции добавили, что мужчины пошли выяснять отношения во внутренний дворик больницы, там произошла драка, а потом старший из оппонентов применил нож.

Начато производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Ізмаїлі поліцейські затримали чоловіка, який завдав смертельні ножові поранення сусідові по палаті В Ізмаїлі поліцейські затримали чоловіка, який завдав смертельні ножові поранення сусідові по палаті. Під час сварки 53-річний зловмисник вдарив потерпілого ножем у живіт. Від отриманого поранення чоловік помер на операційному столі. ДЕТАЛЬНІШЕ: http://dx.ua/wRx8z Опубликовано Поліція Одеської області Пятница, 22 февраля 2019 г.

Напомним, в Николаеве 30 января злоумышленник у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина. Позже стало известно, что житель города Герасим Багирянц расстрелял супружескую пару, которой был должен 2,5 млн гривен.