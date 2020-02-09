Кровавое убийство в оккупированном Крыму: мать зарезала 7-летнего сына

Тело ребенка обнаружили 8 февраля в машине / Фото crim.sledcom.ru

В оккупированном россиянами Симферополе произошло жуткое убийство – мать зарезала своего семилетнего сына. Женщина, вероятно, пребывала под действием сильнодействующих препаратов.

Тело 7-летнего ребенка нашли в салоне автомобиля вечером в субботу, 8 февраля. На теле мальчика были обнаружены множественные ножевые ранения в области живота и груди. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина. Это была мать ребенка, сообщает СК РФ.

Установлено, что 40-летняя местная жительница забрала сына у мужа, с которым он проживал после развода родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Однако, женщина перестала выходить на связь. Вечером ее в бессознательном состоянии с признаками медикаментозного отравления обнаружили возле машины прохожие.

Женщину госпитализировали. По факту случившегося открыли уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ - совершение убийства малолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии.

На месте инцидента изъяты доказательства, который свидетельствуют о том, что ножевые ранения ребенку нанесла его мать. Также обнаружено орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

Напомним, в российском Новосибирске произошло жуткое убийство - 34-летний мужчина жестоко зарезал прямо в подъезде свою беременную подругу. Ни женщина, ни ее ребенок не выжили.