Любовный треугольник: в России мужчина зверски зарезал беременную подругу - видео 18+

Мужчина поджидал свою жертву в подъезде / скриншот

В российском Новосибирске произошло жуткое убийство - 34-летний мужчина жестоко зарезал прямо в подъезде свою беременную подругу. Ни женщина, ни ее ребенок не выжили.

Видео нападения зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина поджидал свою 33-летнюю жертву в подъезде. Когда она вошла, он попытался затащить в лифт. Девушка оказала сопротивление. Мужчина несколько раз ударил ее ножом, а когда она упала, избил ногами.

По словам соседей, между девушкой и ее убийцей был какой-то любовный треугольник.

Окровавленное тело нашли соседи, вызвали полицию и скорую помощь. Однако, спасти беременную женщину не удалось, сообщает Омск-Информ. Нападающий скрылся с места преступления. Его объявили в розыск и вскоре задержали в Омске. Следком РФ открыл уголовное дело по статье Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение.

Жестокое убийство в Новосибирске - видео 18+

Напомним, 23 января в российском городе Кудымкар (Пермский край) были убиты двое несовершеннолетних. В убийстве детей подозревают их мать, после преступления она пыталась свести счеты с жизнью и попала в реанимацию.