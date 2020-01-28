"Не наступила эрекция и убил": суд закрыл заседания по делу об убийстве Дарьи Лукьяненко

Суд закрыл заседания по делу об убийстве Дарьи Лукьяненко / Фото: пресс-служба Нацполиции

Судебные заседания над 22-летним Николаем Тарасовым, которого обвиняют в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, будут проходить в закрытом режиме.

По информации, Раздельнянский районный суд принял такое решение по просьбе прокурора, несмотря на то, что обвиняемый и потерпевшая сторона просили оставить слушания открытыми, пишут местные СМИ.

Также стало известно, что Тарасову продлили срок содержания под стражей до 26 марта. Он будет находиться в общей камере СИЗО. Выйти под залог ему не разрешают.

Следующее судебное заседание уже в закрытом режиме назначено на 6 февраля 2020 года.

Отметим, из-за "эмоционального перевозбуждения" у Тарасова не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

В отношении 22-летнего Николая Тарасова открыты уголовные производства по четырем статьям: часть 4 статьи 152 УК Украины (попытка изнасилования несовершеннолетней), часть 2 статьи 146 (похищение) часть 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 297 (надругательство над телом). З

Читайте такжеУбийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: детектор лжи бросил тень на мать убийцыНапомним, 13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания.

19 июня нашли тело пропавшей 11-летней школьницы в выгребной яме дома по соседству. 22-летний Николай Тарасов сознался в убийстве, и подробно рассказал, как расправился над ребенком: когда он притащил девочку в дом, то попытался ее изнасиловать. Даша начала вырываться и кричать, он стал ее душить и изрезал острым предметом. Потом раздел, но якобы ничего не сделал, а после этого связал ноги скотчем, одел на голову кулек, замотал его скотчем, привязал к ногам камни и сбросил ее в выгребную яму.